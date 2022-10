De nuevo el aeródromo

Después, recorrido de algo más de un siglo, sobre la conectividad de Los Ángeles, el editorial de La Tribuna culminaba, con María Dolores, anunciando que, “Con la aparición de nuevos actores en el mercado aéreo nacional, se ha dinamizado la oferta de empresas que ofrecen vuelos a diferentes destinos. Uno de ellos, puede ser Los Ángeles, cuyo terminal está siendo sometido a fuertes inversiones para dejarlo en condiciones de operar con aviones de mayor tamaño”. Recordé un anuncio parecido del alcalde Krause y la respuesta inmediata del gobernador Fica, iniciando entre ambos una de las más inútiles discusiones que recuerde.

¿Por qué La Tribuna terciaba dos años después en este tema? ¿Es que acaso había nuevos antecedentes? Veamos.

Desde que se iniciara el inútil debate gobernador-alcalde, no hay, “…aparición de nuevos actores”, en el mercado aéreo. Más bien, se manifiesta una disminución. El editorial tampoco señala cuales son los nuevos actores. Del debate gobernador-alcalde, surgieron mil millones de pesos para dejar operativo el aeropuerto. Sin embargo, si bien se fortalecían los cabezales de la pista, lo demás fue inversión en edificios, que tampoco se concluyó. Para finalizar alguien declaró, no tengo idea quien, pero fue definitivo, “no es posible operar en María Dolores porque faltan 400 metros más de pista”. Todo perdido. El alcalde y gobernador, enmudecieron. Demostraron no ser buenos empresarios aéreos. Fica se fue y Krause se quedó callado… Y los pasajeros sin avión…. ni lo habrá a pesar de los anhelos editoriales. …Ni tampoco, al parecer ampliación de pista. A pesar de que el MOP declaró que para el 2025 podía ser.

Un cálculo rápido, deja la sensación en los eventuales 400 mts que se extenderían hacia el sur, más el área de seguridad, (6000 mts), no sería posible porque se han construido Torres eólicas, algunas en operación, otras en construcción, eliminando de esta forma, cualquier extensión aeroportuaria de Los Ángeles. Tal hecho, se debe a que el municipio, nunca estableció el plano regulador comunal que, entre otras cosas, protegiera el desarrollo aeroportuario de la comuna.

Entonces, ¿que sería esto de que María Dolores está, “sometida a fuertes inversiones…?” Investigando concluimos que los trabajos de este aeródromo son los normales cada diez años en que se mejora la capa asfáltica, pero nada más. No es para que llegue el avión del debate gobernador-alcalde.

María Dolores tiene 1700 mts de pista. Necesita 2100 según lo declarado. Leo La Discusión de Chillán. La autoridad del MOP señala que, “…se trabajará a futuro…., para alargar la pista a 1825 mts”, y de esta forma, puedan operar los Air Bus A-320, los mismos que aquí piden 2100 mts. ¿Por qué Chillán requiere de casi 300 mts menos que Los Ángeles para operar? Misterio. Un conocido operador aéreo fue más directo: “Las líneas aéreas no tienen interés en Los Ángeles y punto. Temuco operó durante 30 años con una pista igual a la de Los Ángeles y no tuvo problemas. El asunto que de Temuco sacaban tres vuelos diarios con aviones completos”. ¿Y hay solución?, pregunto tímidamente, “Si, vayan a buscar una línea aérea en Panamá, con aviones menores, le dicen que le van a repleta el avión y se vienen”. A lo mejor podría ir Fica con Krause a convencer a alguien. Resolví esperar otra editorial de La Tribuna.

Mario Ríos Santander