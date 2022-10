El deber ser del profesor y profesora

“El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás.” Herbert Spencer.

Junto con conmemorarse el día 16 de octubre, el día del profesor y profesora, los medios de comunicación e información entregan estadísticas que son preocupantes para el futuro de la sociedad dado que la educación constituye el crisol fundamental en la formación de todas las demás profesiones, haciendo mención a la crisis docente que vive el sistema educativo, en cuanto a la cantidad de profesores que faltan, como a la idoneidad de los mismos, que distintos estudios cuantifican en 26.000 el número de nuevos profesores que serán necesarios al año 2025 para atender los distintos niveles del sistema educativo chileno.

La falta de interés por estudiar pedagogías de las nuevas generaciones de estudiantes no es una situación nueva e influyen en esa actitud cuando se afirma que para ser profesor(a) se requiere tener vocación – aunque la vocación se puede cultivar – siendo otros los factores que desmotivan a los eventuales aspirantes: la poca valoración social de la profesión, la falta de autonomía en el ejercicio de la docencia, la excesiva burocracia administrativa, el control permanente, la crítica y presión constante de la comunidad interna y externa, el trabajo docente muchas veces solitario en un ambiente laboral poco propicio y autoritario, la falta de apoyo y respaldo de las familias, así como de las autoridades, que solo exigen resultados cuantitativos para competir con otros (y financiar el sistema) importando muy poco o casi nada la formación de personas con hábitos y actitudes de buen vivir. La tarea docente conlleva la permanente tarea de motivar a los estudiantes, más la burocrática administración no reconoce ni motiva a los docentes, al revés, los desmotiva cuando solo exige cumplimiento de metas para figurar en los rankings que permiten la captación de nuevos alumnos (es cuestión de ver como se publicitan los altos puntajes y lugares obtenidos sin que ello sea necesariamente sinónimo de calidad educativa, pero que deja contento a unos cuantos y hace sufrir a otros)

Es cierto, la docencia es una profesión nada de fácil, que requiere de los profesores(as) mirarse a sí mismos y tomar conciencia de la profundidad e importancia de la tarea, que no puede prescindir de una mirada abarcadora de la realidad del entorno en que desempeña su tarea; entender y asumir el desafío no solo de enseñar, tambien de formar personas de bien, interesarse por cada uno de sus alumnos, de su diversidad e intereses y explorar con ellos los caminos para que cada uno encuentre y construya su propio futuro. La tarea de la profesora y el profesor no empieza ni termina en la sala de clases, se relaciona con la comunidad y participa de ella y abre las puertas y ventanas de la sala a esa realidad y la analiza con sus alumnos, rescatando lo positivo y desechando lo negativo, pero nunca ocultándola.

La tarea del profesor y profesora, no es rutinaria, es la construcción de mejores futuros posibles, fomentando la imaginación, la creatividad y el carácter. La profesión docente es más que un medio para ganarse la vida, es sentir la satisfacción del deber cumplido y apreciar como sus alumnas y alumnos han aprendido, han crecido y cambiado para ser mejores personas y ciudadanos comprometidos con un mejor futuro para la sociedad en que viven.

De ahí la necesidad que las políticas públicas consideren a la educación y a la profesión docente como una tarea prioritaria por cuanto con una población más y mejor educada se pueden resolver muchos problemas en salud, en trabajo, en economía, en seguridad, en justicia, en una convivencia respetuosa, solidaria, pacífica y en una mejor calidad de vida.

Eso, gracias a la educación y al trabajo serio y comprometido de profesoras y profesores, que esperan, desde hace tiempo, se considere a la educación y a los educadores con la atención que se merecen para optimizar el proceso educativo y la mejor formación de los estudiantes.

Alejandro Mege Valdebenito