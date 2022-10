Conciertos y espectáculos masivos

Un evento, un concierto, una ida al cine son momentos únicos e irrepetibles, pues generan emociones y expectativas entre las personas, por lo que las empresas deben ser profesionales y cumplir adecuadamente con todo lo ofrecido y responder adecuadamente en caso de algún problema.

Se trata además de un mercado con uno de los peores comportamientos de respuesta. En los últimos dos años, un tercio de los reclamos ni siquiera fueron respondidos, que es lo mínimo que espera un consumidor cuando tiene un problema.

Como SERNAC creemos que las empresas de esta industria deben mejorar los estándares de calidad del servicio y de respuesta a los consumidores.

El aumento de los reclamos experimentados este año estaría relacionado directamente con la reapertura de los grandes espectáculos masivos en el país, tras la mejora de los índices sanitarios de la pandemia.

No obstante, al Servicio le preocupa que se repitan algunos problemas, entre ellos, que no se devuelva la entrada ante suspensiones, que no se cumpla con lo ofrecido o que existan problemas que arriesguen la seguridad.

Hace pocos días, el SERNAC ofició a la productora Bizarro luego que se reportaran una serie de problemas en el primero de los conciertos realizados por el artista Daddy Yankee, entre ellos, zonas publicitadas y ofrecidas que no se respetaron y problemas de seguridad que impidieron ingresar a muchas personas que tenían entradas.

En la acción se exigió a la empresa organizadora información sobre la cantidad de afectados, la forma y plazo en que se devolverá la entrada a quienes no pudieron ingresar o que lo hicieron, pero no accedieron a las zonas correspondientes a lo pagado, así como de eventuales incumplimientos de las zonas ofrecidas previamente.

De acuerdo a ello, se analizará los antecedentes para determinar las acciones que correspondan.

Es importante recalcar que, en este mercado, los consumidores tienen derecho a recibir el servicio por el que pagaron, las condiciones ofrecidas, y especialmente, que se resguarde su salud y seguridad, y si eso no ocurre, las empresas deben responder.

Además, también tienen derecho a que se respeten los contratos y no se incorporen en ellos cláusulas abusivas en las que la empresa se libere anticipadamente de responsabilidad privando al consumidor de su derecho a ser indemnizado en caso de sufrir algún perjuicio o incumplimiento de las obligaciones de la empresa.

El SERNAC estará monitoreando la situación respecto a los conciertos restantes, y llama a los consumidores a ingresar sus reclamos ante cualquier incumplimiento a sus derechos.

Juan Pablo Pinto

Director Regional del Sernac