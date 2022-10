Un desafío pensando en Chile

“La promesa dada fue una necesidad del pasado; la palabra rota es una necesidad del presente”. Maquiavelo. 1469-1527

Después del fracaso del primer intento de redactar la propuesta de una nueva Constitución, de la cual una mayoría de los convencionales (aunque siempre- y no podría no haberlos- se cuentan honrosas excepciones) no han reconocido que se equivocaron al no interpretar el sentir de la mayoría de la población por considerarse a sí mismos como los más habilitados y legítimos intérpretes de las aspiraciones del pueblo que los eligió, aspiraciones que, frente a la propuesta, una mayoría ciudadana consideró, y con razón, que no los representaba debidamente y que, para sorpresa de los autores, fue reprobada mayoritariamente, aun estando de acuerdo en la necesidad de contar con una nueva carta fundamental que los represente a todos en cuanto a principios y valores de identidad nacional, respetuosos de la tradición, con equidad y justicia, en un ambiente de convivencia pacífica y de respeto por el otro, con libre acceso a los bienes producto de la civilización y la cultura y con un profundo sentido de unidad nacional.

Si bien hay algunos aciertos importantes en la propuesta, rechazada en su conjunto, en otras materias como plurinacionalidad, salud, educación, justicia, libertad de elegir y territorialidad, por ejemplo, merecieron serios reparos por representar posturas ideológico políticas que segregan y discriminan, poniendo en entredicho el rol y competencias de los poderes del Estado, situación que disgrega y antagoniza a la sociedad, cuando lo que más se requiere es unidad nacional para enfrentar los desafíos del presente y, sin duda, las demandas de un futuro cercano e impredecible.

Reconocida por la comunidad nacional la necesidad de elaborar una nueva Constitución que responda a la realidad del tiempo que se vive; una carta fundamental que sea el puente de unión de una sociedad cultural y étnicamente diversa pero con la identidad de ser todos miembros de una misma patria, se han intensificado las tratativas para llegar a consensos entre las distintas colectividades políticas para lograr un acuerdo que conduzca a la construcción de una Constitución que represente la diversidad del pueblo chileno.

Llegar a un consenso no ha sido ni será fácil; los intereses políticos, económicos, ideológicos y de poder involucrados en el proceso, requiere de los actores una postura política y ética que lo permita. Si bien diferentes instituciones y personas de la vida nacional han hecho un sentido llamado a “pensar en Chile”, existen personas a las que se les dificulta consensuar criterios que no sean los propios e imponer sus concepciones políticas y lo hacen, afirman, pensando también en el bien de Chile.

Actuar pensando en Chile para lograr acuerdos que conduzcan a una Nueva Constitución requiere, más que de palabras, de comportamiento y actitudes que las hagan creíbles, en una etapa de la historia que ha visto a la política tomar distancia de la ética, cuya preocupación de esta última es el bienestar del ser humano.

El proceso para elaborar la Constitución que se necesita debe estar revestido de una gestión política de calidad, de la mano con una ética pública que ponga armonía, ponderación, equilibrio, racionalidad, respeto, responsabilidad y un claro y comprometido sentimiento de unidad nacional, siempre “pensando en Chile”.

Alejandro Mege Valdebenito.