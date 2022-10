De nuevo, basura

Volvió la basura al ingreso de Los Ángeles por la Avda. María Dolores.

Y la verdad es que volverá siempre si continúa el municipio con ese paso cansino, remolón, desinteresado por resolver esta materia.

¿Qué hay que hacer?

De partida volver a retirar la basura. Veremos la “retro”, repletando un camión con desperdicios. Nunca será todo porque una buena parte hay que recogerla “a mano” y en eso el municipio no está disponible. Quedarán ahí también piedras mayores, montones de tierra porque eso, efectivamente no es basura. Sin embargo, es un estorbo, feo y sucio.

Terminará la “retro”, el contratista habrá ganado sus pesos y al día siguiente, amanecerá nueva basura. De eso no hay duda ninguna. Y comenzará un nuevo ciclo de este basural que en algún momento se estimó limpiarlo más a fondo después de la pelea del alcalde con el gobernador sobre el funcionamiento del aeropuerto. Como no funcionó y se anuncia que tampoco funcionará en el futuro, entonces dejemos toda la basura que existe a lo largo de esta avenida desde el paso sobre nivel en la ruta 5 hasta la mismísima calle Orompello. ¿No será el caso de instalar en el basural mayor, el de la entrada a la ciudad, un jardín, con flores y arbustos verdes, bien regados, protegidos de tal manera que no se metan los vehículos a ese sector?. ¿Qué opinará de esto Patricia Romero?

Sigamos. Hay que hacer partícipe a la población del problema y para ello, algo simple. Un letrero anunciando el lugar en que el vecino puede depositar su basura. La verdad es que nadie sabe nada. Y si llamamos telefónicamente al municipio, en la larga lista de anexos, ninguno dice “aseo” o algo parecido. Marcamos entonces el número de la operadora y tampoco contesta nadie. Un letrero indicativo del lugar, ayudaría mucho.

También, otro letrero prohibiendo botar basura. Y en ese mismo letrero, un número telefónico para que el ciudadano denuncie a quienes incumplen esta obligación. Esperamos que dicho número, no sea el de la planta municipal, salvo que exista un sistema que deje grabada la llamada y reciba el informe correspondiente con patente incluida. No habrá avance alguno si no hacemos partícipe a la población de este problema.

Ideal será, que, una vez limpio el lugar, tengamos por algún tiempo, inspectores de aseo, (¿Los hay?), para poner orden. Tendrán trabajo todos los días, porque el basural de ese lugar es así. Igual los anteriores, más cerca de la ruta 5.

¿Será posible esto? ¿Tendrá el concejo municipal interés por resolver la basura en nuestra comuna? Nos hemos referido a este foco de María Dolores, pero hay muchos más. No hay instructivos al respecto y cuando se habla con la autoridad vecinal la respuesta es igual, “No nos hacen caso”. Con esa respuesta quedan conforme. El camino a Las Trancas es dramático. Los basurales crecen a diario. Algún concejal podría invitar a sus colegas a esta “Gira de la basura”. Conocerán una tragedia comunal que los lleve a preocuparse por su solución.

Mario Ríos Santander