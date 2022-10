Debemos darnos tiempo para el arte y la cultura, es un alimento para el alma

En la Universidad de Concepción y desde la Unidad de Extensión tenemos como objetivo vincular el Campus con la Comunidad local. Para ello promovemos una serie de actividades abiertas a los distintos sectores sociales.

En períodos de pandemia, si bien realizamos muchas actividades, éstas tuvieron que cambiar de modalidad, porque vivíamos en un contexto incierto, quizás nuestro ánimo se vio afectado, sin embargo, podíamos darnos el tiempo de compartir en familia. Así mismo, nuestra preocupación era que existieran actividades que permitieran a las familias cambiar un poco la rutina del día a día, aunque principalmente dichas actividades fuesen de forma virtual.

Hoy en día, la presencialidad y los cambios en los aforos nos abren nuevamente las puertas y nos permite organizar actividades abiertas a la comunidad. Es por ello, que hemos ido planificando y desarrollando actividades focalizadas para niños, niñas, jóvenes y adultos, en la cuales nuestro fin es que participen, sea un momento de agrado y distensión y se alimente nuestra alma a través de los sentidos, de eso trata de magia, de percepción, de introspección, el mejor antiestrés. ¿Quién no recuerda o relaciona una obra de arte, una canción, con alguna situación o recuerdo de vida? ¿Quién no despierta los sentidos frente a un cuarteto de cuerdas con una canción nos provoca una sensación de agrado, felicidad o melancolía?, yo personalmente creo que muchos de nosotros, y espero no equivocarme en ello. Sin embargo, ¿Cuándo nos damos el tiempo para disfrutar de una exposición o un concierto de música clásica? Quizás pocas veces o nunca.

Queremos que la comunidad sea más participe y se informe a través de nuestras redes sociales de cada una de las actividades en las cuales los invitamos a ser parte. En nuestro campus tenemos las muestras de arte de artistas angelinos, las cuales vamos cambiando periódicamente para darle realce a cada uno de los expositores que tenemos en nuestra ciudad. En diciembre, se viene el Concierto de navidad, y este año se hizo un llamado para conformar el coro comunitario, que será el protagonista junto al coro de Concepción y la orquesta sinfónica de los eventos tanto en Los Ángeles como en Concepción. En enero está abierta la Escuela de Verano, con un sinfín de actividades propuestas, las que se pueden ir informando en Facebook UdeC Campus Los Ángeles e Instagram UdeC Los Ángeles.¡ Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad cultural UdeC!

Mg. Alejandra Santina Robles Campos.

Encargada Unidad de Extensión académica y cultural.

Universidad de Concepción.

Campus Los Ángeles.