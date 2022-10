De la contradicción a la certeza práctica

Dije en una oportunidad que, tratándose de que en los establecimientos educativos sólo existen docentes, como son los docente – directivos (directores e inspectores generales), los docentes técnico – pedagógicos (jefes técnicos y sus estaf de especialistas de apoyo) y los docentes de aula (generalistas, disciplinares y aplicados) – para los cuales la motivación principal al interior de éstos debería ser la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes -, no puede menos que resultar curioso y hasta contradictorio que hasta ahora sólo se evalúe a los docentes de aula y que no se proceda de la misma forma y con la misma rigurosidad con los directivos y jefes técnicos, no obstante la existencia – de larga data ya – del Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, mismo en el que están claramente establecidos los estándares de desempeño a ser tenidos en cuenta por los profesionales docentes del caso en el cumplimiento de las funciones les han sido encomendadas.

Contradicción que se complejiza todavía más cuando un director o un jefe técnico, o ambos a la vez, guarescidos tras las fronteras de su zona de poder o zona de confort (y de seguridad también), resuelven monitorear y calificar a priori el desempeño de algún docente desde el supuesto de un acompañamiento al aula que no es tal; toda vez que para hablar de calidad con el peso y rigor académico requerido para el caso, dichos personeros no sólo deberían ser evaluados así que se procede con los docentes de aula, sino que con procedimientos de mayor exigencia todavía.

Desde esa mirada, qué duda cabe – y, por cierto, siempre pensando en el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar –, resulta imperioso que los directores, inspectores generales y jefes técnico pedagógicos deban dar cuenta (sobre la base de unas habilidades, principios y conocimientos profesionales que, se supone, forman parte de su acerbo) de su gestión personal en los cinco planos que éste contempla; como son: 1) Desarrollando capacidades profesionales en quienes son los destinatarios de su liderazgo; 2) Liderando y monitoreando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en los diversos espacios pedagógicos; 3) Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar, es decir, de los docentes, asistentes de la educación, educandos y padres, apoderados o guardadores; 4) Desarrollando y gestionando, desde perspectiva sistémica, la organización educativa; y 5) Construyendo e implementando una visión estratégica compartida, de modo que el conjunto de los agentes de la comunidad escolar no sólo conozca de los fines, objetivos, metas, propósitos y estrategias dispuestas para el centro de enseñanza, sino que además de los caminos y formas de participación consagrados para la prosecución de aquéllos. Planos, todos éstos, que dejan meridianamente claro, en su sentido estricto y profundo, que de lo que se trata es de la instalación de modelos de liderazgo pedagógico – hoy por hoy inexistentes –, sensiblemente opuestos a los patrones de gestión directiva verticalistas, autoritarios, masificadores, enajenantes, coercitivos, impersonales y excluyentes como los que históricamente han prevalecido en los diversos centros de enseñanza del sistema educativo.

Una forma inequívoca y útil para dar satisfacción a este imperativo sistémico – con el objeto de avanzar desde la contradicción presente a la certeza práctica próxima (al cabo, el camino correcto) – estaría en el “diseño, elaboración e instalación de un sistema de evaluación y acompañamiento a la docencia directiva y técnico – pedagógica” en el cumplimiento de sus múltiples funciones, ya por medio de la participación de la docencia de aula de cada centro de enseñanza, en primera instancia, atendido lo dispuesto en los Artículos 14° y 15°, incisos segundo y tercero, respectivamente, de la Ley 19.070 o Estatuto Docente; ya por lo que el propio Departamento Comunal del ámbito o Servicio Local de Educación de que se trate acuerde y ponga en acción con los Consejos de Directores; y esto, porque no es posible pensar en una educación de calidad con equipos directivos y técnico pedagógicos cuyas competencias y desempeño sean completamente desconocidas.

Prof. Juan Manuel Bustamante Michel, Pedagogo

(*) Especialista Técnico Pedagógico / Especialista en Evaluación de los Aprendizajes

Especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Educacional