¿Plebiscitos?... ¿hasta cuándo?

“El día que el Presidente de EEUU, el Primer Ministro Inglés, el Presidente ruso o el chino, en fin, cualquiera de los que mandan en el mundo, se les ocurra hacer un plebiscito para preguntarle a sus pueblos lo que tienen que hacer, ahí, aceptaré seguir con plebiscitos y más plebiscitos en esta tierra querida de Chile”. Fue el comentario de esa tertulia originada en el atardecer del viernes pasado. Las brasas calientes, con algunas menestras apetitosas en medio de estas afirmaciones que me hacían recordar mi amigo Lonco de Tirúa afirmando una y otra vez, “Solo es verdad lo que ha ocurrido”. Y en el mundo ningún país estaba preocupado de plebiscito, salvo Venezuela, Bolivia, Ecuador y Chile. Los otros países tienen líderes reconocidos o mejor aún, tienen instituciones responsables que asumen en plenitud las obligaciones que le son propias.

¿Habrá otro país en el mundo que termine una jornada plebiscitaria y el mundo político, gran parte de él, en vista que el texto de lo consultado como la respuesta ciudadana, no fue acogida plenamente, está pensando hacer un nuevo plebiscito para volver a consultarle al pueblo, advirtiéndole, al parecer que ahora deben ser más inteligentes, porque todo lo anterior fue simplemente un “gustito” que el mundo político se dio para entretenerse un rato? ¿Dónde está ese país?

¿Y el Congreso Nacional? Un activo colaborador de los legisladores respondía a mi pregunta, “Es que Ud. no conoce los diputados…, son incapaces de redactar una constitución. Si los de la convención no dieron el ancho, en la Cámara tampoco”. Quedé “sin habla”, ante tal afirmación que por cierto agradecí, pero al mismo tiempo, surgieron decenas de interrogantes. ¿Qué ocurría con nuestro servicio público? ¿Estudiaban nuestros honorables las materias de su incumbencia o solo era interés por pararse frente a la prensa y denostar a diestra y siniestra para finalmente volver a su curul satisfecho de no sé qué cosa? ¿Y nuestro pueblo elector estaba conforme o solo accedieron con su voto a los “menos malos” que el partidismo les propuso en aquellas jornadas electorales para conformar los cuerpos colectivos del Servicio público? El alcalde de Maipú, hacía ver que, “en esta nueva Convención, los municipios deben estar presentes”. ¿Nueva Convención? ¿Es que se han vuelto locos? ¿No hay ningún parlamentario que por último tome el texto ya plebiscitado, elaborado por la fracasada convención y lo presenta como proyecto de Reforma Constitucional y fija ahí el debate en el Congreso y se termina toda esta locura de nuevos plebiscitó y nuevas convenciones? Entiendo que es una locura presentar lo rechazado, pero al fin de cuenta es un texto que, claro, tendrá unas 4 000 votaciones para su despacho, si contamos las indicaciones, votaciones divididas y otras manifestaciones legislativas. ¿U otro parlamentario que recoja el texto de reforma de la ex presidenta Bachelet, lo haga suyo y lo presenta formalmente para su debate? ¿Seguirá ausente el Congreso?

Mientras tanto, los asesinatos superan todo lo previsible. La droga se extendió a todo Chile. Campean delincuentes de varias nacionalidades. Chile comienza a clamar seguridad, sus hijos están desprotegidos, los emprendedores repletos de incertidumbre. ¿Hasta cuándo?

Mario Ríos Santander