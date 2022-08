Y luego, ¿nueva constitución?

¿Es que para llegar a esta conclusión fue necesario dividir tan profundamente a Chile? Para una buena parte, es el todo o nada. Para otros, la vergüenza de haber perdido el tiempo y para muchos, una suma de interrogantes que han penetrado tan profundamente en esto llamado, el alma nacional, que finalmente hacen esfuerzos enormes para marginarse de tan abrumadora propaganda política…. y a su vez, tanto odio.

Cuando las sociedades o mejor, las naciones, llegan a divisiones de tanta profundidad, debilitan en extremos los fundamentos de su propio nacionalidad. La nación, a pesar de estar hoy tan cuestionada, sigue siendo la base de la primera de las familias. En nuestro caso, la familia chilena, aquella que nos da a cada uno de los miembros de esta Nación, el apellido de tierra, chilenos. Y descubrimos que tenemos tres apellidos, dos de sangre, Padre y Madre y uno de tierra, nuestra nacionalidad. Algunos, suman un cuarto apellido, el de cristiano. Sin embargo, el ingreso del odio, divide siempre la familia. No puede coexistir esta célula base de la sociedad, con odio entre sus miembros. Al leer esta proposición de nueva constitución, la unidad de la familia chilena, se radica únicamente en torno a un organismo de estructura incomprendida, nacional y local, sin alma, menos amor y político en extremo, es el Estado. No tiene rostro, ni vida conocida. Si sabemos, que se sostiene por operadores magnificentes, convencidos de ser portadores de todas las inteligencias y protectores de sí mismo. En el Estado, se ama el poder y llegar a su nomenclatura, tiene un significado social, el portador se siente deseado y temido. En sus resoluciones está el futuro o la desgracia. Sabe que siempre deberá compartir sus fortalezas y también sus utilidades. No se conoce de las virtudes porque ellas no sostienen su trabajo público. Al revés, el operador será eficiente si sirve a dicha nomenclatura y para ello, la virtud, no será importante. Finalmente, administrará un presupuesto, cuya magnitud será muy superior a la suma de toda su población. Tal cuestión deshumaniza la vida. Las inteligencias se esconden por temor a ser reprendido por ser diferente en sus capacidades y sus sueños. Desaparecen los anhelos personales y se crean las igualdades forzadas, aquellas mismas que han sido proclamadas como meta final y truculenta del Estado. Nunca en la historia del hombre los horrores conocidos han sido creado por los pueblos, han sido siempre los estados.

De lo anterior seguramente, surgen estos odios y divisiones que se han manifestado en estos últimos tiempos. Muy especialmente a la luz de una resolución nunca conocida en nuestra historia que es tan ajena al alma nacional y se observa tan destructiva de nuestra Nación chilena. Un acuerdo al interior de una Convención que dividió al país en buenos y malos y cerró toda oportunidad de diálogo, permitiendo a su vez, el nacimiento de un Estado, definido más atrás, lejos del alma nacional.

Este domingo concurrimos a votar. Claramente está en juego la nación chilena. Cada uno es libre de resolver. Dios nos ilumine y traiga sosiego en nuestra resolución.

Mario Ríos Santander