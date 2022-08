Lo que se viene

No es extraño, ni menos nuevo, que a estas alturas del año se dé lugar a todo un movimiento macro, meso y micro sistémico con motivo de la elaboración del PADEM – o Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal – para el siguiente período escolar. Instrumento de gestión que, junto con alzarse como la Política Comunal de Educación, deja constancia al mismo tiempo de los resultados del plan precedente, del respectivo estudio situacional de los establecimientos educacionales afectos a la administración municipal y del propio DAEM, del plan estratégico para el siguiente año lectivo (2023 en este caso), del presupuesto con que habrá de ser financiado y de los planes de acción considerados para cada uno de los centros educacionales.

En su calidad de instrumento de gestión macro, meso y micro sistémico, debe ser fiel reflejo – desde una mirada holística, por cierto – del conjunto de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de los establecimientos educacionales del sistema municipalizado, así como de los Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME) de los mismos.

Por otro lado, en función de lo que constituye y representa en sí mismo, el PADEM – o, como hemos dicho, Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal – debe ser de pleno conocimiento de todos los docentes, asistentes de la educación, apoderados y educandos que se conjuntan en los establecimientos educacionales, a través de los diversos espacios de participación internos con los que cuentan y dejar de ser un documento de exclusivo manejo de los equipos directivos de los colegios, tal que históricamente – o histéricamente – se ha estilado con arreglo a un anquilosado (y exacerbado, también) verticalismo que nada tiene que ver con los más modernos modelos de gestión institucional en boga, que bien hablan de integración, delegación de funciones, horizontalización de procesos y trabajo colaborativo, entre otras muy actuales ideas referidas a cómo se deben gestionar las organizaciones sociales del orden que sean, incluidas las educacionales.

Hasta antes de la llegada del ex director comunal de educación, profesor Levi Ramírez Vargas (quien marca un antes y un después sobre el tema), el PADEM local – producto de la omnividencia, omnipotencia, omnisapiencia y omnipresencia macro, meso y micro sistémica (esta última a nivel de docencia directiva solamente), coronada a su vez por unos anacrónicos centralismos y secretismos que caracterizaban a nuestro sistema público – no pasaba de ser un tema tabú para las comunidades escolares en general respecto de su conocimiento y de sus posibilidades de participación en la formulación, desarrollo y puesta en acción del mismo; todo ello, además de evidenciarse como un instrumento de gestión de suyo limitado en sus condiciones propiamente técnicas, habida consideración de que los procesos de búsqueda, registro, procesamiento, análisis e interpretación de la información que condujera a la formulación de una política comunal de educación pública a expresarse en el PADEM – como se esperaba que fuese -, distaban notablemente de lo que se entiende por procesos y procedimientos de investigación científica en educación; como, en los hechos, vino a quedar demostrado.

Por último, a propósito de “lo que se viene” dentro de poco, como es la elaboración del PADEM 2023, es de justicia destacar el notable papel renovador y potenciador que ha tenido en su caso la actual Comisión de Educación del Concejo Municipal de Los Ángeles – integrado por los concejales Eduardo Velásquez Lagos (su presidente), Paola Ortiz Morales y Luis Medel Figueroa -, toda vez que, junto con hacerse cargo en su momento de la conducción del proceso de formulación del referido instrumento de gestión a plena satisfacción de los incumbentes, lo han hecho dándole el protagonismo que corresponde a las comunidades escolares sin que mediase acto discriminatorio alguno en contra de determinados componentes suyos; siendo éste, al cabo, el mejor ejemplo de democracia participativa y avance que hemos vivido en un espacio que, de ordinario, se ha mostrado renuente a todo proceso de modernización.

Prof. Juan Manuel Bustamante Michel, Pedagogo

Socio fundador, director y secretario de la AFDEM Los Ángeles

Ex presidente de la Organización