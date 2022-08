Católicos políticamente “incorrectos”

“¿Qué haría Jesús en nuestro lugar?” es la pregunta que enmarca la décimo octava versión del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Dirección de Formación e Identidad de Santo Tomás, y que se lleva a cabo esta semana en Concepción.

Se trata de una instancia que nos invita a reflexionar acerca del papel de los católicos en nuestra sociedad y cómo aportamos al Bien Común y a la construcción una casa fraterna: El Chile que queremos.

Hoy más que nunca la invitación es un llamado a ser políticamente “incorrectos” a defender el evangelio por sobre el individualismo exacerbado que hoy se impone. A tener una opinión distinta a la que impone la masa. Porque los desafíos del mundo actual exigen más que nunca la consistencia de los laicos.

Por cierto, este Congreso además se arraiga con firmeza en las preocupaciones, dolores y necesidades de nuestro país en la actualidad. Las enseñanzas y aprendizajes que podamos extraer de este espacio de reunión sin duda alguna podrán iluminarnos de cara a uno de los desafíos históricos más importantes que atraviesa Chile en sus últimos años. Este Congreso puede también animar e inspirar el diálogo en torno al proceso constitucional que podría desembocar en una nueva carta magna.

Como dice el Catecismo de la Iglesia católica: “la actividad política y la organización de la vida social forman parte de la vocación de los fieles laicos que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos”.

Porque en el contacto, en el darnos una mano encontramos otro sentido a lo que hacemos. Pero esas manos además deben salir a buscar a Dios en el prójimo. Porque al “darnos” y “perder” tiempo y esfuerzo, en realidad ganamos. Al entregar nuestros talentos a la comunidad, nos enriquecemos y nos hacemos más fuertes. La fraternidad nos abre las puertas para encontrarnos frente a frente con el amor de Dios. Nos permite crecer y nos da alegría.

Porque somos seres sociales y no avanzamos solos. Necesitamos confiar en el otro. Esa es nuestra naturaleza. Ahí está el camino a nuestra felicidad. Como dice nuestro Santo Patrono Santo Tomás de Aquino: “la convivencia humana no sería posible si los unos no se fían de los otros”

Multiculturalidad, inmigración, economía, política, educación y solidaridad son algunos de los temas que serán objeto de conversación en torno a testimonios de importantes académicos, jóvenes y actores sociales, quienes ratifican la relevancia del evangelio como una poderosa herramienta para vivir la vida a la luz de la fe y de la mano de la felicidad.

La invitación entonces queda hecha. Seamos políticamente incorrectos, tengamos opinión y defendamos el camino a una felicidad trascendente y duradera.

Ángela Vergara Ureta, directora (I) Formación e Identidad Santo Tomás Los Ángeles.