La patria de O`Higgins

“El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad”. Simón Bolívar.

En la celebración del aniversario 244 del nacimiento del Libertador don Bernardo O`Higgins Riquelme, realizado el sábado 20 de agosto en Las Canteras, en un acto que contó con un importante marco de asistentes y participantes y que fue muy bien organizado por la municipalidad de Quilleco, oportunidad en que el alcalde de la comuna dio a conocer importantes convenios establecidos con instituciones y empresas para potenciar el desarrollo social, económico y cultural de la comuna, así como el compromiso del Gobernador Regional en cuanto a destinar los recursos necesarios para construir la Casa-museo en homenaje al Libertado O’Higgins, obra que lleva varias décadas esperando su construcción y cuyo diseño arquitectónico le fuera encomendado por el Instituto O’Higginiano al arquitecto Osvaldo Cáceres González, quien se involucró profesional y personalmente en el proyecto hasta el último día de su vida, haciendo también suyo el sueño de la “Casa de O`Higgins.

Muy buenas noticias por cierto, no solo para la comuna de Quilleco, también para la provincia, la región y el país, incluso para más allá de las fronteras nacionales. En esta especial ocasión, tuvimos la oportunidad de referirnos al concepto y sentido del amor que el Libertador sentía por su patria, al decir: “Quiso el destino que debiera a Chile mi primer aliento. Mirar su suerte con vergonzosa apatía sería violar uno de los principios que he sido enseñado a respetar desde que tengo uso de razón: que el sentimiento más grato a nuestro corazón, después del amor que le debemos al creador es el amor a la patria.” Amor que demuestra en cada una de sus acciones y que lo reitera estando en el exilio en 1841, en carta a Agustín López: “Mis intereses personales son los que menos he cuidado en toda mi vida, particularmente cuando los de mi patria están de por medio. Sí, de esta patria que desde los 15 años de mi primera edad fue el ídolo de mi corazón en la tierra y lo será hasta el último aliento”.

Por el amor a Chile, el Libertador se hizo agricultor avanzado, precursor de la Sociedad Nacional de Agricultura y valiente soldado que arriesgó su vida en muchas ocasiones por su amor y su compromiso con la libertad de su patria y de las naciones americanas; ciudadano y gobernante, con una visión geopolítica que se adelantó cien años a su tiempo; alcalde, diputado que organizó el congreso nacional, director supremo de la nación que dio inicio a la organización administrativa y política del país sentando las bases de nuestra organización constitucional “cuyos principios están presentes en muchas de nuestras actuales instituciones públicas vigentes”. Dictó el Decreto que reconoció a todos los habitantes, incluidos los pueblos originarios, su condición de chilenos, habitantes de una patria unida que, para serlo, no pueden estar sus habitantes divididos, menos aún si todos son chilenos, supremo deseo del Libertador por el amor que le tenía a su patria.

Traer al presente la vida y obra del padre de la patria, el ejemplo de su amor por su madre y hermana, el reconocimiento del honor, el valer personal y la honestidad para ser merecedor de una promoción, son factores que nos dejara el Libertador como forma de amor a la patria. Amar a la patria es ser respetuoso con las leyes y con nuestros semejantes aunque piensen lo contrario, evitar la violencia, practicar la solidaridad y sentirse responsable en la construcción de una patria libre, solidaria y en paz, que dé a todos oportunidades de educación y trabajo, unidos como hermanos de una misma patria, de una sola nación, que nos acoge y nos cobija a todos sin discriminación, con tolerancia, justicia y fraternidad.

Alejandro Mege Valdebenito.