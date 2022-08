La enorme carga emocional que, a no dudar, por los resultados, pesa sobre los/as profesores/as afectados/as por la denominada “Deuda Histórica” no es menor. Baste nada más revisar algunas de las múltiples reacciones (mismas que van desde una virulencia manifiesta, hasta la sorna, la autosuficiencia y la descalificación, si es preciso) que muchas personas suelen expresar cuando alguien, desde otro plano, desde una vereda que no es la suya (la de los docentes DH), expresa en determinados espacios sociales que aglutinan a estos profesionales de la educación pública ya retirados del quehacer pedagógico una visión distinta – disidente, podría decirse – que interrumpe, o quiebra, o diluye, o pone en riesgo el discurso masa (el propiciador de salidas fáciles para negociadores de uno y otro lado; ese que habla de una “digna reparación”) al que por las razones que haya sido preciso considerar (comodidad, temor, angustia, frustración, dolor, desesperanza, convicción, que también podría ser, al cabo) se adscriben no pocos docentes del citado grupo de los auto caratulados profesores DH.

Si esa es la dura realidad, oportuno y legítimo es preguntarse, por lo tanto: “¿A quién creerle? ¿A los que patrocinan el conformismo y la auto negación en los afectados, al inyectarles la idea de una supuesta “digna reparación”, que nunca será tal si se considera la cuantía de los montos a devolver por docente, siendo por lo mismo el desmedro el que prevalezca en las negociaciones? ¿A los vendedores de ilusiones, que alineados con los primeros refuerzan ese conformismo y autonegación, porque teniendo la muerte casi a las puertas de sus casas, es mejor poco que nada, e irse así a un paseo por las plazas y parques (porque para más no alcanzaría) de sus lugares de residencia y quedarse con esa sensación de júbilo a la que se postula – si no al júbilo mismo – cuando se inician los trámites de jubilación para tener un merecido descanso?”

¿Al Estado? ¡Imposible! ¡De ninguna manera!, porque para los profesores DH éste no es garantía de nada. Muy por el contrario. Recuérdese que fue el Estado el que se apropió indebidamente por 42 años a la fecha de parte importante, significativa, de las remuneraciones cada uno de éstos, con un subsecuente daño a las pensiones de vejez que posteriormente habrían de percibir y cuentan hoy por hoy, las cuales los han relegado de manera inmisericorde a una vida de miseria, de suyo ajena al júbilo del descanso.

¿A los gobiernos de turno y parlamentarios? ¡Imposible y en modo alguno! Es que durante 42 años y hasta ahora les negaron – bajo pretextos insulsos, incluso -, todo atisbo de solución, argumentando hasta la prescripción y pasando por encima de convenios internacionales que los obligaban a respetar los derechos de los trabajadores, como el derecho de propiedad que descarada y abusivamente les fue vulnerado a los profesores DH, por ejemplo. Y ello, porque sus motivaciones e intereses no eran, pero en absoluto, correspondientes con los propiamente docentes.

¿A los dirigentes gremiales? ¡Menos! Porque claramente sus compromisos políticos (tanto en dictadura, como en democracia), generación tras generación, siempre estuvieron primero que las necesidades de los profesores afectados por la Deuda Histórica, al punto de que jamás demandaron al Estado para una solución real y definitiva al problema en comento, apareciendo ahora, con un esquema repetido ad eternum en función de una “digna reparación” que jamás será digna, dada la magnitud del daño causado a los docentes DH, toda vez que nadie conoce ni los alcances de la propuesta, ni los componentes de ésta, algo tan real como que ninguno de los incumbentes fue consultado para emitir opiniones u ofrecer sugerencias al respecto; situación que ha llevado a los afectados a tener que aceptar lo que finalmente resulte de las negociaciones en curso, a propósito de estar llegando, virtualmente, a la última estación del tren de sus vidas, según lo han referido en muchas oportunidades.

¿A quién creerle, en consecuencia? ¿Al Estado? ¿A los gobiernos y parlamentarios? ¿A los dirigentes gremiales? ¡Por la dignidad de estos vapuleados profesores y el pudor institucional, solución a la Deuda Histórica, ahora ya!

Prof. Juan Manuel Bustamante Michel, pedagogo

Socio fundador, director y secretario de la AFDEM Los Ángeles

Ex presidente de la organización