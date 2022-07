La responsabilidad de un voto parte con la obligación de informarse

El fin de la crisis social más importante de Chile en el Siglo XXI ha llegado, porque solo para recordar, la entrega de la propuesta de Constitución Política del Estado por parte de los convencionales constituyentes al Presidente de la República, Gabriel Boric cierra la etapa del Estallido Social que recordemos llevó a las urnas la posibilidad de terminar con una Carta Magna nacida en dictadura, acto que contó casi con un 80% del respaldo soberano.

Por primera vez en la historia de las cartas fundantes del mundo, un proceso constituyente se basaba en la paridad de género, todo tras una explosión civil que tiene mártires de todos los colores y de todos los sectores.

Fue sin duda un momento duro para Chile, pero decidero, pues cerramos el capítulo mostrando una actitud cívica que dejó al mundo perplejo, generando un plebiscito en medio de una pandemia, uno que habló y habla de un país con instituciones estables y listos para seguir adelante, pase lo que pase el próximo 4 de septiembre.

Ciertamente tengo mi decisión clara, pero no vine a pedirles el voto para ningún sector, vine a reconocer a nuestra Nación y a todos sus pueblos originarios por un ejemplo cívico único y sin precedentes en la historia política social. ¡Hemos cumplido con un proceso histórico único en Chile y el mundo!

Desde este lunes tenemos a nuestra disposición la propuesta final de lo que votaremos el primer domingo de septiembre, por eso es fundamental que todos y todas nos informemos.

Después del tremendo ejemplo cívico alabado en todo el mundo, no podemos dejarnos llevar por la opinión de unos/as u otros/as, sino que tenemos el derecho y el deber de votar informados. Debemos hacer conciencia, internalizar todo lo que hemos hecho como sociedad para llegar a este punto. ¡Debemos ser responsables con Chile, sin importar su postura!

Solo como idea para que analice y como recomendación que puede seguir o no, lo importantes es que se informe por los canales establecidos. Habrá como siempre franjas televisivas, espacios radiales, prensa escrita y digital que estarán dando a conocer los detalles y posturas de esta propuesta. Seguramente habrá conservatorios, seminarios y diálogos y le apuesto que serán gratis para Usted. Lo que quiero decir es que la responsabilidad de un voto parte con la obligación de informarse.

Fue un año de trabajo, 154 convencionales, 178 páginas, 388 artículos, 57 normas transitorias y aún nos quedan dos meses para estudiar, sin embargo algo quedó inconcluso, algo no selló bien y eso tiene que ver con la historia y a la democracia.

Aunque respeto su decisión, he lamentado profundamente la ausencia de los ex presidentes/a a la ceremonia de entrega de la Propuesta al Presidente, Boric porque se trata de un trabajo post dictadura que ha sido esencial para ir cerrando un capítulo que sigue abierto y sangrando, su presencia – creo – habría ayudado a eso, porque todo lo que hemos vivido desde septiembre de 1973 hasta este lunes ha sido duro, triste y desde los 90 esperanzador.

Por eso, el próximo 4 de septiembre cuando nos toque ejercer nuestro derecho y obligación de ir a votar debemos hacerlo con absoluta conciencia pues ese domingo lo que haremos será mostrar al mundo que los chilenos/as resolvemos nuestras diferencias en las urnas y que para vencedores y vencidos, ese día quedará en la historia como un acto de armonía, de conciliación y de entendimiento entre las personas que vivimos en este hermoso país llamado Chile.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas