Con perseverancia se logran objetivos, el hospital de Mulchén ya viene

Las palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve sobre la importancia de ser perseverante llegarán siempre como un bálsamo para un líder político, más cuando estas vienen a coronar una nueva etapa de sueños que están pensados en el Bien Común del país, más que en el beneficio de una comuna.

Es cierto, cuando se habla de salud en el territorio, lo primero que debe pensar un alcalde es cómo dar una cobertura eficiente que venga a satisfacer las necesidades de sus vecinos, pero cuando no existen recursos o estos son precarios, la salud municipalizada no logra los objetivos que nos planteamos desde el poder local y entonces, con esa dificultad clara, es que debemos pensar en cómo el poder central debe acudir en ayuda de esas zonas y eso hay que hacerlo en grande, porque fíjese vecino y vecina, que estamos hablado de los detalles que pueden marcar la vida o muerte de uno de nosotros.

Claramente mi currículo como Administrador Público no solo me ha tenido por cerca de 20 años como concejal y alcalde, sino que me ha llevado a estar en importantes cargos del Servicio de Salud Biobío y allí aprendí que Mulchén, la provincia y las comunas que le rodean necesitan un Hospital de Mediana Complejidad con el claro objetivo de salvar vidas y entregar una salud digna a más de 70 mil vecinos.

El trabajo no ha sido fácil y debe entenderse como una política de Estado que trasciende sus gobiernos, así desde mediados de 2018 a la fecha hemos logrado avances, sobre todo en los últimos 60 días.

Era mi responsabilidad perseverar y bajo ese norte, parlamentarios de todos los sectores políticos, vigentes y no, nos apoyaron una y otra vez con audiencias en Bienes Nacionales, Salud, EFE, todas instituciones del Estado que no lograban llegar a un acuerdo que destrabara la situación del terreno, que gracias a la ayuda mancomunada y desinteresada de todos, logró por fin conseguir un “paño” donde construir el hospital.

Aún no entramos en la llamada tierra derecha y aunque no se puede garantizar, lo cierto es que el mismo Presidente, Gabriel Boric ya conoce la materia y como dijo el Subsecretario Monsalve, la idea es que la construcción comience antes que acabe su mandato.

El sueño es demasiado hermoso y debemos creerlo toda vez que el gobierno actúa rápido y mantiene su compromiso de descentralización, pero el Estado nos aterriza y pone nuestros pies en la tierra al recordarnos la existencia de una burocracia estancadora, pero somos perseverantes y vamos a construir un hospital que dará empleo, salud digna y sobre todo permitirá la vida, mientras tanto los equipos multidisciplinarios del área deben seguir trabajando en los estudios técnicos correspondientes y en el diseño que marcará el camino de la construcción.

En paralelo uno de los temas más importantes ha pasado del borrador a la implementación es que hemos logrado el compromiso cierto y tangible del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para apoyar a las familias que deberán dejar el terreno. Les brindaremos todo tipo de apoyos que van desde un subsidio de arriendo, hasta acompañarlos en su postulación final para la obtención de una vivienda digna, todo junto al trabajo de las unidades municipales que nos soliciten los vecinos, es decir, el Estado está funcionando.

Mi compromiso es seguir siendo el perseverante, no nos importa seguir golpeando puertas, no nos importa el sacrificio que implica ir una y otra vez a las oficinas ministeriales en Santiago, pues para eso fui elegido por tercera vez como alcalde, para buscar siempre el Bien Común de Mulchén y, en este caso, de mi Provincia y las comunas vecinas.

En síntesis el camino ha sido largo, pero tan solo en 60 días me reuní con dos subsecretarios/as que vinieron a Mulchén haciendo real el discurso de la descentralización del mandatario, que ha tomado el camino correcto, el de servir también a las realidades locales. Así vamos bien, Presidente Boric.

(*) Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas

