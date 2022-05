Riesgo de conflicto nuclear en un escenario actual

La situación actual en el conflicto de Rusia con Ucrania conduce a un escenario poco probable de enfrentamiento nuclear. Ante esta contingencia es conveniente tener claridad sobre los elementos que están en juego, Reactores Nucleares y Artefactos Nucleares estratégicos.

A pesar de que hasta el año 1986 se acumularon más de 4000 años-reactor de explotación comercialmente segura, en los años 1986 y 2011, ocurrieron los accidentes más graves de la historia moderna en Centrales Nucleares. La liberación de una parte considerable del inventario radiactivo provocó daños al medioambiente y a personas en la zona de emplazamiento. La experiencia recogida de estos y otros accidentes han llevado al Organismo Internacional de Energía Atómica a establecer nuevos protocolos y más seguros en la operación de Centrales Nucleares, estos protocolos están basado en procedimientos de cotejo y no en la búsqueda de causales de una falla en caso de accidente. Destaco el informe Nº SSR-2/1-2017, relativo a la Seguridad y Diseño de Centrales Nucleares.

El átomo y la energía nuclear

El átomo es la estructura básica de toda la materia. Organizaciones de átomos forman desde moléculas, bacterias hasta sistemas más complejos como los minerales, seres humanos y sistemas solares. Las características más notable es su gran estabilidad, prueba de ello, es la existencia de nuestro planeta Tierra, cuya edad es mayor a 4500 millones de años. Con todo ello, la energía asociada a los procesos atómicos es relativamente baja.

Por otra parte, en el reducido espacio del núcleo atómico se encuentra confinada aproximadamente el 99 % de la masa total del átomo, gracias a fuerzas intensas como son las Fuerzas Nucleares Fuertes. De allí, que al modificar la estructura nuclear, se libera cantidades enormes de energía que pueden ser destinadas al uso pacífico o estratégico.

Artefactos nucleares

Las Bombas Atómicas son artefactos de Fisión Nuclear, de tecnología desarrollada entre los años 1930 a 1940, similares a los empleados en la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad las Bombas Nucleares, son artefactos de 5ª y 6ª Generación, como la Bomba de Hidrógeno basados en la Fusión Nuclear, son armas especializadas de pequeño tamaño y gran versatilidad, con potencia variable que puede ser programada antes del lanzamiento desde misiles portadores. La capacidad de estos dispositivos puede destruir o paralizar ciudades completas.

Se puede destacar finalmente que, el daño producido por un Reactor Nuclear fuera de control, está restringido a la zona de su emplazamiento, no reviste un paso estratégico en un conflicto. Que considerando la gran dispersión, y el enorme arsenal nuclear existente, los riesgos de enfrentamiento nuclear es bajo o mínimo, pues se trata de un viaje solo de ida, no hay regreso. Me parece que este tipo de situación puede darse solo en caso que un conflicto escale a una condición de asimetría tal, que obligue a una de las partes a tomar medidas radicales.