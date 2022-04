Ser niña en la sociedad digital

Todos los años en abril conmemoramos el día internacional de las niñas en tecnología, declarado en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Ser niña en la sociedad del siglo XXI conlleva a reconocer el papel preponderante que tienen las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de ejercicios de derechos para el desarrollo integral de estas. Por eso, más que celebrar un hecho en concreto, este día nos invita a poner foco en la educación de las niñas.

Según cifras de la Unesco, a nivel internacional solo 3 de cada 10 personas en ciencia y tecnología son mujeres. Uno de los factores que puede explicar la falta de participación femenina en la industria tecnológica es la presencia de estereotipos masculinos asociados al mundo tecnológico, científico y matemático, los cuales de manera inconsciente limitan y les cierran las puertas del mundo laboral desde edades tempranas.

Participar de la sociedad digital en igualdad de condiciones, requiere que las brechas de acceso y uso a las tecnologías se trabajen desde las edades más tempranas. Muchas veces se desconoce cuáles son aquellas barreras que impiden que las niñas se interesen por la tecnología y básicamente estas están totalmente relacionadas a estereotipos de género. Si partimos de la premisa de que las muñecas son para niñas y los robots para niños, construimos barreras simbólicas que repercuten en que las niñas no se interesan en esta temática, y esto tiene consecuencias enormes para el desarrollo de nuestro país de cara a los desafíos que ya estamos viviendo. Cuando no existe diversidad, ni inclusión, no hay innovación y mucho menos desarrollo.

Desde Fundación País Digital, impulsamos una preparación en igualdad de condiciones para las nuevas generaciones, donde, de la mano de la tecnología, se incluya de igual manera tanto a niñas como niños, mediante herramientas que habilitan y plantean nuevas formas de acercarnos al conocimiento, al aprender, a la forma en la que vemos el mundo.

Hoy necesitamos una formación que esté absolutamente conectada con lo que está pasando en el mundo, que hoy está requiriendo diversidad, nuevas habilidades de colaboración, aprendizaje permanente y resolución de problemas. Debemos adoptar un modelo de co-construcción de estrategias pedagógicas en las que se vincule a las niñas, familias, directivas, profesoras y a la sociedad en general con la tecnología.

Es clave propiciar cada vez más espacios para las mujeres, partiendo desde edades tempranas, para permitir que niñas y adolescentes puedan acercarse y descubrir la tecnología de manera libre y sin prejuicios socioculturales.

Invitamos a todas las comunidades educativas de Chile a integrar a más niñas en tecnología, para que estas futuras mujeres participen de la Sociedad Digital de manera segura, responsable, crítica y habilitando el despliegue absoluto de sus posibilidades.