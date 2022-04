Vocación sin tiempo

Al mirarlo con dedicación, veo que sus pasos son más lentos que antes, los recuerdos añosos son dulces y llenos de nostalgia, el tiempo ha pasado y cada surco que arruga su cara, son la muestra de ese transcurrir, de trasnoches, de alegrías, de vivencias extremas, pero sobre todo del esfuerzo, sapiencia y dedicación a la obra de su vida, no se trata de un ser humano regular, es uno especial, uno que cuando su juventud despuntaba con fuerza, escogió la vocación de servir y de ayudar al prójimo, sin distinción alguna, escogió ser Carabinero.

A pesar de sentir vigencia en su corazón y energía en su alma, hoy las nuevas generaciones lo ven lejano, pero lleno de esas historias que parecen de otra época, como sacadas de una película en blanco y negro, evocando vivencias personales y ajenas, plagadas de sabiduría y cariño, describiendo el ser joven hace tantas décadas atrás, donde se era feliz con poco, se valoraba lo simple.

Mientras su pelo plateado se mueve con el viento y su mirada a ratos perdida en un punto desconocido del recuerdo infinito, puede observar como por las calles la gente camina rauda, como con un propósito que nadie sabe, pero a una velocidad que impacta, mientras el tiempo pasa ante su ya cansada mirada, él se mantiene sobrio e inconmovible, disfrutando en soledad de los rayos del sol, del programa de la tele, de un tecito cuando hace frío o de las conversaciones eternas, sobre temas que le apasionan, que son parte de una única mezcla de presente y pasado.

De pronto, con el sonar de sirenas y destellos de balizas, conectan rápido en él, recuerdos que parecen hoy, que lo reconectan, llenándolo de orgullo y vitalidad, visualizando la que hoy es una gran institución, pero que en el ayer, no era más que un grupo de entusiastas unidos por la vocación y el honor, sus mejores años fueron su silenciosa ofrenda, dando vida a las tantas historias que le cuenta a sus nietos, en esas tardes familiares y que ellos celebran con una inocencia y amor que conmueve.

No tengo ninguna duda, de que cuando sea el momento y el altísimo lo llame, volará con unas alas blanco verdes, en su ascenso rejuvenecerá, encontrándose en el camino con compañeros de armas, amigos, lugares, servicios policiales de turnos y guardias, como también con un Chile más rural, con poca tecnología y harto corazón, donde abundaban los extensos patrullajes a caballo por una agreste topografía, con la carabina cruzada en la espalda, cubierto con su manta de castilla para capear el frío, junto a una fogata en medio del descampado, para temperar el alma y si en el cielo existe una Comisaría, seguro que ese será su lugar favorito.

Sí, admito que su historia no pareciere ser de esta época, pero está más vigente de lo que pareciera, el llamado vocacional no conoce del paso del tiempo y en el ejemplo vivo que describí, sólo puedo agregar que, en un Carabinero de antes, sólo el paso de los años hace mella en su salud, pero su espíritu no sabe de límites o imposibles. Pienso con regocijo que le heredarán su recuerdo y sus historias tres hijos, además de siete nietos. El respeto junto a la admiración son las palabras que mejor describen lo que me provoca su ejemplo, 57 años de matrimonio y 83 años de vida en el cuerpo, sólo un poco menos que los 95 de su siempre querida institución de las carabinas cruzadas.

Mi más sincero saludo a los Carabineros de antes, de hoy y de siempre, a aquellos con humildad y sencillez regalaron su tiempo y su vida, a los que tal vez no visten el uniforme, pero que se sienten parte, a los que siempre estarán dispuestos a vestir el verde uniforme para servir al país, a aquellos que sin dudar, querrán cumplir con su deber, sea este en el presente o en la divinidad del firmamento, respetemos, honremos y queramos a quienes caminaron antes que nosotros, el futuro se construye con historia y la historia se construye con ejemplos, gracias Papá.

Finalmente para ti que llegaste al final de esta reflexión… ¡¡te deseo que tengas un día maravilloso!!