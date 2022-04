La educación en la convención

“Sin duda alguna, la calidad del profesorado es el elemento diferenciador fundamental. No solo, por cierto, de la educación, pero yo diría que, probablemente, el mayor diferenciador único para las naciones del siglo XXI.” David Puttnam.

En un ambiente de relaciones personales poco propicio para el importante y delicado trabajo que significa la elaboración de la Nueva Constitución que regirá y orientará –y esperamos fervientemente que sea para bien- la vida del país por muchos años, era de esperar que las y los constituyentes no olvidaran para qué fueron electos y depusieran las acusaciones cruzadas de traición y matonaje, las animosidades personales e ideológicas y dejaran al margen de esa magna tarea los personalismos, las cuentas pendientes, las verdades irrefutables, la imposición de unas ideas sobre otras y guardaran las amenazas y las descalificaciones las que, a la postre, terminan por descalificar a quienes las emiten y retratan de cuerpo entero a quienes mantienen esa actitud, hecho que afecta y retrasa el trabajo encomendado, junto con perder la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. A pesar de todo, aún es tiempo de reconocer y enmendar lo que no ha sido bien hecho.

En lo que a esta materia y en lo que a educación respecta, durante el proceso de participación popular online, la Convención recibió 165 iniciativas populares de norma (IPN) de las cuales solo 9 alcanzaron las 15.000 firmas de respaldo (sólo podían firmarla los mayores de 16 años) para poder ser consideradas y discutidas en la Convención Constitucional. En estas propuestas algunos especialistas destacan en las IPN acogidas aquellas que tienen mayores coincidencias como lo son: a) el derecho a la educación, b) el rol que debe tener el Estado, el sentido y propósito del sistema y c) la libertad de enseñanza.

El tiempo que tiene la Convención se termina y se requiere de una mayor dedicación y esfuerzo de los convencionales para cumplir con el mandato ciudadano y la educación, como otras dimensiones de la vida social propias de una Constitución, requiere especial y cuidadosa atención por cuanto se reconoce casi universalmente a la educación como la base de toda construcción humana y social, liberadora, sana, solidaria, armónica, justa y democrática, necesaria para edificar una sociedad más igualitaria, fraternal y en paz.

Más, diseñada la educación como un derecho inalienable de todas las personas; definido el rol que compete al Estado, el sentido profundo de la educación y la libertad de enseñanza, corresponde que la dictación de las leyes, decretos y normas que deriven de la Constitución, hagan realidad una educación de calidad que reciban todos los estudiantes. Un cambio educativo que no se quede solo como una declaración épica de buenas intenciones, que no se detenga en la puerta de los establecimientos educacionales; que ingrese en las salas de clases y provea a todo el sistema educativo por igual de los recursos humanos y materiales que sean necesarios, con especial preocupación por el docente y la docencia y una administración que esté a la altura que es necesaria para la obtención de los resultados esperados de una educación integral armónicamente equilibrada entre lo cognitivo, lo emocional, lo valórico y lo social.

Las y los convencionales serán reconocidos y evaluados por lo bien o mal que realicen el mandato que recibieron de la ciudadanía. No pueden correr el riesgo de que su desempeño, en una oportunidad única, no sea aprobado.