A tropezones con la misma piedra

Las expresiones: “todo de nuevo”, “más de lo mismo” y “siempre tropezando con la misma piedra” no son pero en absoluto ajenas a las distintas realidades sociales, históricas y culturales con las que a diario, en nuestros distintos ámbitos de acción y esferas de influencias, nos entreveramos; y ello, porque no existe espacio del mismo orden donde no se las haya escuchado alguna vez, si de representar el desasosiego, la rabia, la frustración, la desesperanza y hasta el menoscabo de que han sido objeto las personas, se ha tratado; cuando por alguna razón – de esas que tantas veces y a conveniencia son esgrimidas por parte de quienes detentan el poder y gozan de su ejercicio a ultranza – se ha ido en contra de los individuos y, en consecuencia, de sus demandas personales anónimas y de aquéllas representativas de los trabajadores en general.

En el caso de la Deuda Histórica que, como se sabe, ha venido afectando desde el siglo pasado (1981) y hasta casi cumplido el primer cuarto del Siglo XXI a unos setenta mil profesores públicos (a estas alturas todos retirados del sistema escolar y sujetos a pensiones que van desde la pobreza a la pobreza extrema en muchos casos, qué duda cabe) – mismos a los que deben ser restados, por cierto, los componentes de diversos grupos menores que por medio de juicios particulares (eso que quede muy claro, y no por acción de terceros intervinientes que de pronto asoman como convidados de piedra) ya vieron resarcida la deuda en comento, además de los aproximadamente veinte mil de ellos que dejaron este mundo -, la recurrencia, período tras período de gobierno, período tras período parlamentario, ha ido por las mismas estrategias (actividades, acciones, métodos y medios de intervención) y con la obtención, para beneficio del Estado, de iguales y negativos resultados.

Dan cuenta de todo esto: 1) los pequeños, repetitivos, pero también (para ser justos en los términos) estoicos y esforzados grupos de profesores afectos a la referida deuda que – semejando la crónica de una muerte anunciada van camino de su desaparición a causa de los imponderables del tiempo y las enfermedades – se reúnen cada jueves del año en las plazas de algunas ciudades y pueblos, y ante el palacio presidencial, con el objeto de hacer visible a sus distintas comunidades (aunque, en términos prácticos, con estériles resultados desde el punto de vista de sus fines y objetivos colectivos) la magnitud del despojo de que fueron objeto los docentes municipalizados por orden del gobierno autoritario de aquellos años; 2) los contactos epistolares – generosos en cantidad y verdades – tenidos tanto (y esto en plena democracia, como es de entender) con los distintos jefes de estado de uno y otro sector político elegidos para los diversos períodos de gobierno, como con los senadores y diputados de la república, todos inefectivos en función de sus propósitos (los contactos epistolares, digo), toda vez que el vergonzoso hecho en referencia sigue estando ahí mismo, a la vista de todos, como en sus inicios en el año 1981, por la inconsecuencia y falta de empatía de los políticos con los docentes DH; y 3) las mesas, mesitas, mesillas y mesones de trabajo (sin propuestas, desde luego), reeditadas – como la de hace unos días – para partir de cero como siempre y tan ineficaces en sus efectos, tal que los aludidos grupos visibilizadores y las epístolas repartidas por doquier.

El tema de fondo tiene que ver aquí con que la única salida posible para resolver la Deuda Histórica que afecta a este no pequeño grupo de profesionales de la educación y no ir tropezando en cada ocasión con las mismas piedras – y la única que puede garantizar resultados positivos -, es una masiva demanda al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que no podemos normalizar que nuestro país se permita una vez más vulnerar los derechos de los ciudadanos como si nada.

Prof. Pdgo. Juan Manuel Bustamante Michel, Dcte. DH. (*)

Socio Fundador y Presidente Saliente de la AFDEM Los Ángeles