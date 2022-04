Problemas de un futuro no tan lejano

Desde hace ya 13 años – y contando – nos enfrentamos a un enemigo que para mucha gente es casi invisible. Y es que, para estos muchos, la sequía parece una noticia algo lejana que no representaría una amenaza tan grande para el desarrollo de sus vidas, pues no conviven día a día con ríos, lagunas, montañas con cada vez menos nieve, ni tampoco viven en lugares afectados fuertemente o derechamente no trabajan en una constante relación con el vital recurso. Por eso, son las personas del mundo rural y la agricultura, quienes logran percibir con claridad los efectos devastadores que este fenómeno climático conlleva y, por lo tanto, la amenaza que supone su avance sostenido en el tiempo y peor aún, no encontrar soluciones técnicas y políticas para sortear lo que se viene.

Más allá de toda la tecnología de riego, más allá de toda política ecológicamente responsable e incluso más allá de una regulación del uso del agua – que sí o sí debemos plantearnos y replantearnos – existen problemáticas sociales asociadas, como el alza de precios de los productos agrícolas, la nutrición insuficiente – por la escases de frutas y verduras e ingesta de agua de mala calidad o escasa – y la migración debido a la imposibilidad de habitar territorios desertificados por el avance de la sequía y el mal manejo del agua.

Las noticias de que Santiago está próximo a tomar medidas extremas para abordar la situación hídrica de dicha región, como es el racionamiento – que por lógica conlleva cortes intermitentes – tendrá si o si un impacto en la calidad de vida de las regiones hacia el sur.

Es sabido que Santiago es una ciudad mórbida, inflada por la centralización instaurada en la Constitución de 1833, que ha conducido a engrosar la inversión en la capital, en desmedro de las demás regiones – algo que recién en los últimos años hemos comenzado a comprender y abordar de mejor forma – consolidando a la capital como el destino histórico de la migración interna de Chile, por el simple hecho de ofrecer “mejores opciones de vida”.

Hoy, dado el avance del cambio climático y la insuficiente política pública para abordar sus efectos, Santiago se ve próximo a una crisis hídrica que significaría, a su vez, una profundización de la crisis de la calidad de vida en la capital, con la inédita participación de la escasez de agua, impulsando a un número indeterminado de personas a buscar oportunidades de vida o traslado de sus labores a otras ciudades, que a priori serían ciudades hacía del sur de Chile, ya que, en la actualidad cuentan con recursos hídricos suficientes, mejor calidad de vida que la sufrible capital y más espacio para el desarrollo inmobiliario.

Si de aquí al 2030, el 5% de los habitantes de Santiago – producto de la crisis social, asociada a la crisis climática – migrase hacia el sur en busca de mejor calidad de vida, esto significaría que 400 mil personas (el doble de los habitantes de Los Ángeles) tendrán que ser integrados a barrios, sistema público, mercado de productos y servicios, disponibilidad de tierra y mercados laborales. Lo cual podría ser muy beneficioso o muy complejo dependiendo de como lo abordemos en términos de políticas públicas.

Es hoy cuando debemos anticiparnos y comenzar a pensar nuestras ciudades para el futuro, pero para eso necesitamos un modelo de integración público, privado y civil que no existe en la cultura política de Chile, mucho menos en nuestras municipalidades, las cuales, si bien cuentan con buenos funcionarios y funcionarias, no podemos dejar de considerar que también hay quienes llegaron ahí por favores políticos y no por sus competencias o capacidades, dejándonos, a veces, en las manos incorrectas para abordar los problemas de hoy y mañana, pues cada vez se requiere más cabeza.