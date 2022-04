Al caminar hoy por las calles me llamó hoy la atención que, en el lugar de los típicos anuncios de publicidad, vi rostros de mujeres, mujeres chilenas que expresan su valor y aporte a la sociedad. Me identifiqué con ellas, sus rostros eran cercanos. Me acordé de que el mes de marzo es ahora el “mes de la mujer” y que pronto viene el día de las madres.

El tema de la mujer es de actualidad permanente y por eso va más allá de marzo y mayo, aunque estos últimos años ha ido cobrando una centralidad especial. Y hay maneras y maneras de abordarlo. A veces se hace desde la reivindicación, otras desde la denuncia y otras desde la evidencia de lo que es la mujer. Pero siempre hay una base común: que es la que expresó con acierto Santo Tomás de Aquino: “La imagen de Dios se encuentra tanto en el varón como en la mujer”, cosa que les confiere una especial dignidad.

Denunciar lo que vaya en contra del reconocimiento de su dignidad, o reivindicar un trato conforme y coherente con la misma -en sueldos, igualdad de oportunidades, no solo en el mundo laboral sino en el proyecto familiar compartido- se apoyan en la dignidad de persona humana. Es decir, ser racional y libre que no sólo es fin en sí mismo, sino que, además, es querido por sí mismo por Quien le dio su semejanza y le destinó a una grandiosa vocación. Esa dignidad como valor especial de cada persona no es algo cultural ni sujeto a estereotipos, sino que es su fundamento. Distinción importante, por cierto.

Me parece que se trata de construir a partir de ese fundamento, pero de una manera correcta y coherente con él. Esa base no es una creación cultural, aunque la cultura cumpla su rol en ciertas modulaciones y concreciones: sino que existe inserto en el “ser” mismo de la persona (concepto metafísico). Por eso, parafraseando a Píndaro, podría decirse: “mujer, sé la que eres”. Es decir, despliega al máximo, asumiéndolo y embelleciéndolo, lo que eres: en tu dimensión corpórea y espiritual que te conforman como una unidad en tu persona.

“La mujer es capaz de entender la realidad en modo único: sabiendo cómo resistir ante la adversidad, haciendo «la vida todavía posible incluso en situaciones extremas» y conservando «un tenaz sentido del futuro. […] En este cometido manifiestan una forma de maternidad afectiva, cultural y espiritual, de un valor verdaderamente inestimable, por la influencia que tiene en el desarrollo de la persona y en el futuro de la sociedad” (nn. 16-7, “Varón y mujer los creó”, 2019 Congregación para la Educación Católica).

Los rostros que me llamaron la atención en la calle hablaban de respeto por lo concreto, de sentido del futuro, de apoyo y entrega. Más que perder la base que ha hecho y lo seguirá haciendo posible, propongo desplegar, embelleciéndola y purificándola, la riqueza propia de la mujer, a una con la del varón, llamados a una complementariedad armoniosa.