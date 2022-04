Implementar modelos de operatoria de números enteros en educación básica

Una de las asignaturas que reviste mayor dificultad en el currículo escolar es la Matemática, siendo el conjunto de los números enteros uno de los temas más complejos para los y las estudiantes. Para enseñar este conjunto existen diversas propuestas; una utilizada con mejor resultado es la enseñanza basada en modelos concretos, que el Ministerio puso en relieve el 2014, en los programas de estudio de séptimo y octavo año básico.

Ante las dificultades observadas en aula, junto con mi colega Pedro Jara Concha decidimos implementar la enseñanza de los números enteros con modelos concretos en octavo año de un colegio particular subvencionado de Los Ángeles y en uno municipal de Laja, experiencia que se describe en nuestro informe de tesis de pregrado.

El supuesto inicial era que si en octavo básico se implementan los modelos de la recta numérica y de fichas de colores en la enseñanza del conjunto de los números enteros, mediante un taller que se basa en la aplicación de los modelos con objetos concretos, entonces se incrementaría el conocimiento sobre el conjunto de números enteros y su operatoria en los y las estudiantes y las habilidades de resolución de problemas del conjunto de números enteros en los y las estudiantes.

Nuestra apuesta va desde la teoría constructivista, que sostiene que la enseñanza es un proceso contextualizado, ya que se debe realizar en función de la experiencia, creencias, prejuicios y valores de los estudiantes (Kraftchenko, O. y Hernández, H. , 2000).

Según Waldegg, G. (1998), estas teorías reivindican de manera central el papel activo del estudiante en la construcción de su conocimiento, lo que no quiere decir que al estudiante se le deje solo para crear su conocimiento, sino que supone la responsabilidad de implicarse en una una intensa actividad intelectual, resultante del enfrentamiento a situaciones problemáticas novedosas y muy probablemente perturbadoras, a partir de la experiencia previa del estudiante. Se busca contribuir al aprendizaje significativo, solo posible si se relaciona el nuevo material con aprendizaje pasado de un modo útil y que tenga significado. A los y las estudiantes se les enseña a comparar, contrastar y asociar los nuevos contenidos con aquellos que han sido adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente. Quien no tiene la capacidad para ordenar el nuevo material está haciendo uso de un tipo de aprendizaje mecánico, no asociativo.

El taller se desarrolló durante ocho sesiones de dos horas pedagógicas cada sesión y lo describiremos en un próximo artículo.

Entre los resultados, destacamos que el taller contribuyó a lograr aprendizajes significativos en los y las estudiantes de octavo año básico de los dos establecimientos, pues incrementaron significativamente los puntajes de las pruebas aplicadas entre pre y postest, ayudando a mejorar la interpretación y planteamiento de problemas con enunciado ya que de alguna forma apoya e introduce a los y las estudiantes a trabajar la matemática relacionándola con casos de la vida cotidiana; pero no influyó de forma relevante en la motivación de los y las estudiantes, aunque mejoró entre pre y postest.

Pedro Durán Araya (*), Mg. M. A., docente colaborador Esc. de Ciencia y Tecnología, Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles