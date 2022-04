De nuevo el Simce

“Pensemos en la educación como el medio para desarrollar nuestras mejores habilidades, porque en cada uno de nosotros hay una esperanza y un sueño privado que, cumplidos, pueden traducirse en beneficio para todos y mayor fortaleza para nuestra nación”. John F. Kennedy

De nuevo y una vez más, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) está en el banquillo de la discusión pública para decidir si se continúa utilizando o se elimina como el medio de información de lo que está ocurriendo en la educación chilena con los resultados que se obtienen en el proceso y cómo la información que entrega es utilizada para mejorar los aprendizajes. Desde su creación, hace más de 33 años, el SIMCE ha sido criticado desde diversos sectores, como ocurrió en el año 2013 cuando un grupo de investigadores jóvenes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile crearon el movimiento “Alto al Simce” por estimar que no cumplía con el objetivo con que fuera creado: a) Monitorear el sistema educativo nacional, regional e internacional y orientar decisiones de política educativa, b)Orientar y apoyar el diagnóstico, planificación y prácticas pedagógicas en el establecimiento y c) Rendición de cuentas de los docentes, directivos y sostenedores, e involucramiento de los padres apoderados.

El SIMCE ha sido cuestionado por los propios estudiantes por ser una prueba insuficiente e incompleta, siendo el principal motivo que llevó a estudiantes en el año 2006 a la llamada “revolución pingüina”. Lo que más se critica al SIMCE no es solo lo que mide o la forma que lo hace sino si se hace o no uso de la información que entrega, hecho que requiere de planificación, recursos pedagógico, tiempo escolar docente y gestión adecuada, de lo que muchos establecimientos escolares carecen, más cuando al SIMCE se le han agregado otros indicadores de calidad como: convivencia escolar, involucramiento de los padres, liderazgo escolar, hábitos de vida saludable y algo tan importante como lo es la autoestima académica, factores que forman parte inherente de lo que se ha dado en llamar “calidad” en educación, más cuando el sistema educativo no ha logrado definir con alguna cercanía ni menos claridad lo que considera “calidad” en educación, que no sea el resultados de la medición cuantitativa de los aprendizajes de las asignaturas que solo se miden, no se evalúan.

Aún las décadas transcurridas con distinta formas de medir los resultado obtenidos por los estudiantes, no se ha logrado valorar y reconocer de manera objetiva lo que la sociedad espera del sistema educativo, más cuando en todo modelo educativo subyace un modelo de sociedad que lo orienta y condiciona donde variables como el capital cultural y el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes impactan negativamente en el rendimiento escolar, como lo afirma el experto belga en políticas de mejoramiento educativo Vicent Dupriez a quien llama la atención que Chile tenga uno de los niveles de segregación escolar más altos del mundo.

Si bien se han existido avances cuantitativos y cualitativos en el sistema escolar chileno, aún queda mucho por hacer y en esta materia la Convención Constitucional tiene la tarea de incorporar normas constitucionales que garanticen el derecho humano a la educación, pero no a cualquiera educación, sino a una que contribuya a formar ciudadanos conscientes de su rol social, solidarios, éticamente comprometidos con el bien común en una sociedad más igualitaria.