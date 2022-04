Digna reparación la llaman

Siempre me he preguntado, dada su calidad de (siendo más que generoso en la expresión) raro constructo para un petitorio gremial – a propósito de la Deuda Histórica que ha venido afectando por cuarenta y dos años a la fecha a un importante segmento de profesores de nuestro país – qué se habrá querido decir con eso de “una digna reparación a la mencionada deuda” que el Estado de Chile tiene con los docentes vulnerados en sus remuneraciones (y perjudicados más tarde a perpetuidad en sus pensiones de vejez) y no “una digna reparación por el daño causado” por la misma.

También me he preguntado: ¿por qué “una reparación” y no “una devolución” del total de lo tomado arbitrariamente por las autoridades de esos años”, tal que en buen romance debería ser, tal que el sentido común lo aconsejaría, sobre todo si nos atenemos al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 846 profesores del norte del país que recurrieron a ella y por el cual se condenó al estado de Chile al pago total de lo adeudado en un período de tres años, en otras palabras, considerando cuotas de un tercio de lo adeudado por vez?

Hablando de números respecto de esta conocida Deuda Histórica, por cierto, recuérdese que se ha sostenido por distintos actores intervinientes que “en promedio” se le deben a cada docente “noventa millones de pesos”, cantidad que en modo alguno podría ser la misma para un docente que (tácitamente) estuvo afecto a los beneficios del Decreto 3.551 desde el inicio de su puesta en vigencia – hablo de la educación pública, por lo tanto -, que aquel otro que más tarde y casi a fines de su aplicación vino a incorporarse a la educación municipalizada o corporativa.

Entonces, si así son las cosas, ¿a cuánto debería ascender, para no aparecer osado, esta “digna reparación” de la que tanto se habla y a ser negociada con el (digno) Estado de Chile? ¿A cuánto de lo arbitrariamente usurpado tendría que alcanzar, atendido su innegable impacto en las respectivas pensiones de vejez? ¿A un 10, a un 20, a un 30, a un 40, a un 50, a un 60 % o más de lo cercenado a los sueldos de estos docentes? ¿A cuánto debería llegar?

Po otro lado, ¿se puede ética y moralmente hablar de una “digna reparación” cuando muchos profesores se han visto en la necesidad de arrendar sus casas y optar por alguna pestilente habitación de por ahí para por lo menos ejercer su derecho a comer todos los días y a medicarse con cierta regularidad, si se piensa que cuanto más se avanza en edad, más se exponen las personas a todo tipo de enfermedades? ¿Se puede hablar, al mismo tiempo, de una “digna reparación” cuando algunos profesores jubilados, por causa de una arbitrariedad del Estado, van por las ferias libres recogiendo lo comible de lo que se bota de frutas y verduras en los basureros de éstas y poder parar un plato de comida para el día? Asimismo, ¿sería posible hablar de “digna reparación” cuando estos profesionales de la enseñanza – hablando de quienes ejercen esta profesión sin la cual ninguna otra es posible –, van por las calles viviendo de la caridad de las personas o cantando en las micros para asegurar el alimento de la jornada? ¿Se podría hablar de una “digna reparación” cuando muchas veces algunos de estos pedagogos – estos que lo dieron todo en su momento para formar a generaciones y generaciones de niños y jóvenes a lo largo de su carrera – pernoctan o en las calles, o en las salas de espera de algún hospital?

Esta Deuda Histórica – y la vida de precariedad (extrema en muchos casos) que no pocos han tenido que enfrentar al final de sus días – les fue creada a los profesores de la época (hoy todos jubilados) por el Estado de Chile al apropiarse de parte de sus remuneraciones con el burdo pretexto de que habían perdido su calidad de funcionarios públicos, no obstante que el Decreto de Traspaso a las municipalidades aseguraba lo contrario. Por lo tanto, si aquí algo tiene que ocurrir, en verdad, – más que una “(in)digna reparación” -, eso no es otra cosa que una devolución total de lo adeudado o una demanda masiva contra el Estado de Chile ante la CIDH, toda vez que los escasos pagos “DH” que se han dado en Chile, lo han sido por demandas privadas y no por negociaciones específicas.