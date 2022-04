Jorge Carle Morales

Las más de las veces, en la historia que se origina en ambientes locales, no se conoce con exactitud el final de una acción determinada. La sencillez con que se inicia algo, los pasos que se dan a continuación y los asuntos diversos, que parecen menores y que deben resolverse, en realidad preocupan un tanto a la persona sencilla pero no se amarga en buscar de la solución.

Así imaginé a los Carle cuando llegaron los “Orionistas”, curas italianos, en el primer lustro de los cincuenta del siglo pasado. Los Carle, llegados de Italia, los recibieron como si el alma golpeara sus puertas en aquel lugar elegido para vivir su vida en este nuevo país. Y más extraordinario aun, llegaban a la vereda del frente.

Este hecho, encontró a Jorge Carle, muy joven. Unos 13 o 15 años. No más. Sin embargo, se “empapó” con esa visión de cooperación y buenos ánimos, tan propio de los italianos. Y así creció. Imagino que en sus meditaciones de joven, surgió esto de estar presente en las cosas importantes de su comunidad, Los Ángeles.

Y estuvo presente, una sola voz, un solo destino un solo amor a Chile.

Estos curitas italianos, repletos de ánimos positivos, ponía en marcha un Liceo Técnico magnífico. Seguramente imaginaron lo que vendría más adelante y prepararon cientos o miles de buenos mecánicos y otras especialidades para atender la impresionante demanda de servicios automotrices y otros, que se instalarían en la ciudad. Jorge Carle y familia, se sentía feliz por haber aportado un grano de arena en la obra “Orionista”.

Sin embargo, había algo más. Era un asunto mayor. Solo para los que han resuelto estar presente en las cosas del país. Jorge Carle, por aquellos días de 1973, en que Chile se debatía en un mundo polarizado en extremo, tomó la opción por esta tierra, convencido de que había una oportunidad para todos los chilenos de ser una mejor nación y contar con una institucionalidad que protegiera la imaginación creadora de sus habitantes. En suma, ser nosotros y no otros los responsables de nuestro propio destino. Y triunfó. Triunfo él y su gremio, él y su país. Y dispuso, de por vida, recordar cada año a quienes desde el nivel nacional habían asumido la responsabilidad de la historia y a los locales, compañeros de jornadas inolvidables. Y cada 11 de Septiembre, se levantó una copa por la salud de Chile. Se hacía con este vino de la tierra criolla, recordando cada momento.

Decía que asumir la presencia en la trascendencia de un hecho, es solo para personas que tienen sus metas claras en la vida. Y cuando tal hecho involucra una sociedad y mejor, un país, sus determinaciones superan su propio objetivo para situarse como líder. Y Jorge Carle, lo fue. Por ello, su viaje a la eternidad, supera a su propia familia. Las generaciones que le siguieron tienen en Jorge Carle, un buen ejemplo de imitar. No es usual que marche un líder en tan absoluta paz como ha ocurrido con Jorge y la razón de ello, es una sola, hizo las cosas bien, representó a su gremio y comunidad y dio satisfacciones como patriota. Adiós a un nuevo líder.