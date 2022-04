Estamos en deuda con los que perdieron la vida por la democracia

Durante 17 años, quienes habitábamos Chile vimos coartada toda posibilidad de expresar nuestros intereses políticos en las urnas. La dictadura de Augusto Pinochet es reconocida en la historia mundial como una de las más crueles y en ella muchos perdieron la vida para que la democracia volviera a nuestro país.

El 5 de octubre de 1988 el 97.53% por ciento del padrón electoral se expresó en las urnas, eran años del voto obligatorio a diferencia del presente, que existe inscripción automática y un voto voluntario.

Con el retorno de la democracia como uno de los recuerdos más hermosos que me ha tocado vivir como político es que me siento capacitado para decir que esa cifra hubiera sido la misma, aún si hubiese existido, en aquellos años, la figura del voto voluntario.

Si comienzo estas palabras con este análisis no es para abrir heridas ni para cuestionar la historia, por mucho que me duela, es para hablar de participación ciudadana en un mundo de descontentos.

Las expresiones soberanas de toda nación pueden ir desde las manifestaciones pacíficas hasta el voto, pasando incluso por la violencia, como una forma no recomendada de ser parte de la política contingente, claramente no deseada, pero claramente existente.

En nuestro Estallido Social de 2019, ocurrido casi 30 años después del “SI” y el “NO” el agotamiento social llegó a un punto extremo, el olvido de la clase política gobernante fue, sin duda, uno de los pilares usados por los chilenos que salieron a la calle a gritar por auxilio.

Una de las principales consecuencias de este momento en la historia de nuestro país fue el Plebiscito Constituyente de 2020 en el que participó solo el 50, 68% del padrón electoral, lo que para algunos fue un logro, dada la baja participación que se arrastraba producto del descontento social.

Si hoy nos detenemos a analizar estos dos puntos es porque como chilenos logramos, a través de las urnas, una Comisión Constituyente que debe proponer una nueva Carta Fundante que debiera funcionar, al menos, por los próximos 40 años.

Los chilenos y aquellos ciudadanos que han elegido nuestra patria como su segundo hogar debieran tener conciencia, la misma que pusieron en práctica a partir del 18 de octubre de 2019, cuando millones de personas dijeron en todas las calles del país ¡Basta!

Poco nos falta para conocer el resultado final de los constituyentes, un borrador que llevará el trabajo de un año y que deberá ser votado en un plebiscito de salida, pero para votar aquello es nuestro deber estar informado.

Es cierto, la representatividad de todos debiera estar en la CPE, pero también es cierto que algunos han usado la vitrina para hablar temas que parecen sacados de una película que se burla de la política y de lo político, una sátira que hace daño a quienes amamos la democracia.

No se trata de decirle que vote a favor o en contra de la propuesta, es su deber informarse y leer la información verídica, la correcta y en eso, algunos medios no han ayudado pues han hecho noticias de las ironías y del ridículo, más que del verdadero contenido que se está guardando en un primer gran borrador.

Es nuestro deber recordar y rendir homenaje a los que perdieron la vida por nuestra democracia, por favor, lea infórmese en los canales oficiales y créame cuando le digo, que debe votar con absoluta conciencia, pues una Constitución Política o Carta Fundante, es el verdadero rayado de cancha que guiará al país hacia un futuro más equitativo, más justo, de mayor bienestar y cada vez más cercano a nuestro anhelado Bien Común.