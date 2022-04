“Sin reflexión vamos a ciegas en nuestro camino, creando más consecuencias no deseadas y sin lograr nada útil” Margaret Wheatley, profesora y escritora.

Los humanos resultamos ser los seres más impredecibles en nuestras reacciones, sean conscientes o inconscientes, deliberadas o no, frente a hechos y situaciones que se viven a diario, más cuando la apreciación de nuestra competencia y personal criterio, casi siempre elevado y autocomplaciente por cierto, dificulta aceptar o reconocer con objetividad las consecuencias negativas de nuestra decisiones por nuestra incapacidad de reflexión y de autocrítica para evaluar nuestras actuaciones en el contexto y las circunstancias en que se realizan sin tener el conocimiento y la información necesaria para tomar una u otra decisión o no tomar ninguna, la que a veces resulta ser la mejor decisión cuando no hay necesidad de expresarla. Así, solemos evaluar o decidir sobre hechos o situaciones contingentes sin comprobar su autenticidad ni hacer un mayor examen de las razones que pudieran producirlas y sin pensarlo mucho tomamos decisiones (y las hacemos públicas), sobre distintas materias de la vida colectiva sin una necesaria reflexión, actitud que requiere de una mayor atención, una meditación y un análisis más profundo que la sola acción de pensar, más cuando tales decisiones impactan en la vida del país.

La reflexión es definida “como uno de los actos más trascendentales y originales que haya realizado el ser humano”. Para J. Dewey (1989) el pensamiento reflexivo “consiste en darle vuelta a un tema en la cabeza y tomárselo en serio con todas sus consecuencias”. Es la capacidad de razonamiento que le permite indagar sobre todo lo que le rodea y sobre sí mismo y decidir con plena consciencia si dicha acción tuvo un impacto positivo o negativo en su vida o en la vida de los demás. La reflexión permite el autoconocimiento de sí mismo y reconocer sus potencialidades y limitaciones y tomar las decisiones más adecuadas y convenientes, evitando adoptar decisiones equivocadas que debiliten la credibilidad y la confianza, especialmente cuando se tiene responsabilidades de Estado.

Una actitud reflexiva, positiva y constructiva, debe ser una condición inherente e ineludible entre quienes cumplen funciones públicas, como lo son, especialmente, quienes participan en el Gobierno, en la Convención Constitucional y en el Parlamento. No son pocas las ocasiones en que algunas autoridades (no todos, siempre hay excepciones) toman decisiones erradas o entregan noticias falsas; Convencionales Constituyentes que están elaborando una Nueva Constitución de manera poco reflexiva con propuestas no del todo sensatas que puede dar como resultado que la esperada “casa de todos” quede tan mal construida, inestable y estrecha que muchos ciudadanos queden fuera de ella, a la intemperie y sin protección alguna. Para que ello no suceda se debe hacer la mayor, mejor y más amplia reflexión posible sobre la Constitución que se requiere y necesita. Tampoco son escasos los parlamentarios que en las decisiones que toman afirman hacerlo basadas en reflexiones que incluyen e interpretan a sus electores cuando en la realidad solo se interpretan a sí mismos.

Una honesta y clara reflexión de quienes nos representan para tomar las decisiones más correctas y adecuadas para el bien común implica una mente abierta, considerar al otro tan legítimo como uno, con ideas tan buena o mejor que las propias, superar las limitaciones e intereses personales, así como las condicionantes ideológicas de cualquier signo y ponerse a la altura es lo que la ciudadanía espera de sus autoridades.