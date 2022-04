Por una Justicia penal con enfoque de género

Los jueces y juezas del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, en el marco de la política de igualdad de género y no discriminación impulsada, desde hace algunos años por la Corte Suprema, se han estado capacitando en estas temáticas para brindar una justicia penal acorde a los estándares internacionales establecidos principalmente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará). El objetivo final es erradicar de la administración de justicia las alegaciones y argumentos fundados en estereotipos de género que discriminan a las mujeres impidiéndoles el pleno disfrute de sus derechos fundamentales.

Los estereotipos de género, según ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son “una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o debieran ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente”. En consecuencia, estereotipar consiste en atribuirle a un individuo características o roles únicamente por ser hombre o mujer produciendo generalizaciones o preconcepciones que no toman en consideración las circunstancias individuales de cada persona, como sería -por ejemplo- dar por sentado que María por el solo hecho de ser mujer es frágil, cariñosa, emocional, paciente y sumisa, en tanto que Juan por ser hombre es (o debería ser) fuerte, tosco, competitivo, racional y valiente, sin llegar a indagar en las características personales que tiene cada uno de estos individuos.

Estos sesgos de género se encuentran a tal punto arraigados en nuestra sociedad que tendemos a repetirlos de forma irreflexiva, normalizando situaciones de discriminación que, si bien afectan tanto a hombres como a mujeres, a éstas últimas las impacta de manera mucho más desproporcionada.

Algunos de los estereotipos de genero más comunes en el ámbito de la justicia penal han consistido en argumentaciones tales como: a) sostener que las mujeres víctimas de delitos sexuales muy probablemente mienten o se imaginan cosas, por lo que su testimonio debe ser reforzado con pruebas psicológicas; b) o que las mujeres al ser seres frágiles y emocionales cuando son víctimas de un delito al testificar debieran hacerlo llorando o descompensadas porque sino probablemente estarían mintiendo o contando una situación que no han vivido; c) o cuando es una mujer quien delinque el reproche debe ser aún mayor porque su conducta ha atentado además contra la estabilidad de su familia; d) o en indagar en la conducta sexual previa de una víctima, suponiendo que si ha tenido una vida sexual activa muy probablemente consintió en que la abusaran o se expuso a ello.

Naturalmente, este tipo de argumentaciones no se harían respecto de un hombre y precisamente por ello resultan discriminatorias al impedir que las mujeres ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones o al imponerles barreras de acceso a la justicia que el derecho no puede tolerar. En tal contexto el desafío de una justicia con enfoque de género consiste en eliminar del razonamiento jurídico los estereotipos sexistas fuertemente arraigados, invisibilizados y normalizados en nuestra sociedad, para lo cual la perspectiva de género se nos presenta como una herramienta metodológica útil que nos permite desnudar y visibilizar en un caso concreto todas aquellas desigualdades estructurales que permean el caso y que impiden que las mujeres que acuden a la justicia en calidad de víctimas o que son llevadas a juicio en calidad de imputadas reciban una respuesta estatal en situación de igualdad respecto de los hombres.

La perspectiva de genero viene a ser, por así decirlo, como un lente que tanto litigantes como jueces deben utilizar al examinar y plantear el caso para poder ver de manera crítica todas aquellas situaciones de discriminación en contra de las mujeres que, por invisibilizadas o normalizadas, tendemos a pasar por alto; así como aquellos sesgos y prejuicios que podamos tener como intervinientes o juzgadores en cuanto a los roles que debieran cumplir hombres y mujeres y que pudieren influir en la construcción del caso o argumentación de la sentencia, llevando a que una ley no se aplique a todos por igual. De esta forma, la perspectiva o enfoque de género nos permite construir planteamientos y argumentos libres de estereotipos para que el caso sea resuelto en situación de plena igualdad entre ambos sexos.

Resolver con enfoque de género no es una tarea fácil y supone un enorme desafío, pues implica deconstruir sesgos que se vienen replicando por generaciones y si bien es de toda justicia reconocer que, desde hace algún tiempo, se percibe un cambio en el discurso de la comunidad jurídica angelina en orden a superar situaciones de discriminación por género, todavía queda mucho por hacer y seguir capacitándonos para avanzar en erradicar de una buena vez los estereotipos y así construir entre todos una justicia eficaz, moderna e inclusiva que reconozca y tutele los derechos fundamentales de todas las personas.