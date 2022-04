¿Es verdad que van a poner otra central en el Biobío?

Es cierto, una nueva central ha sido ingresada al SEA, una que ahora llega a Mulchén y otra más que podría afectar un ecosistema que ya ha sido golpeado. Así como van las cosas podría convertirse en la séptima productora de energía en el Biobío, el río que da vida y nombre a nuestra región.

Inversiones San Carlos SpA, tiene dirección en Santiago y el pasado 22 de marzo ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental de nuestra región el Estudio de Impacto Ambiental para lo que sería la “Central Hidroeléctrica San Carlos”, que se ubicará a 12 kilómetros al noroeste del Bureo.

En este documento presentado al SEA, la empresa reconoce el impacto medioambiental al intervenir 702,92 Ha, afectando con ello uno de los encajonamientos más hermosos del caudal regional, “Los Cuartos”.

El Butalebu se desangra, el hermoso canto del “Fiu – Fiu” ha comenzado a decirnos adiós, del Grande – Grande poco va quedando, nuestro Bío – Bío agoniza y aunque esa muerte anunciada obedece también a la sequía, lo cierto es que la intervención humana al caudal y por extensión a toda la vida regional ha causado muerte.

Desde 1990 en adelante las grandes centrales como Pangue (1990), Ralco (2004) y Angostura (2014) comenzaron a inundar los sueños, dejaron bajo el agua la historia y los lugares sagrados, pues es cierto, hacia fines del Siglo XX, la institución ambiental era inservible y de hecho no contemplaba la posibilidad de abrir compuertas por exceso de lluvia, como ocurrió en 2006, donde si bien se determinó responsabilidad de las generadoras en la muerte de personas, no existió gran sanción, pues no había una regulación clara y todo movimiento social que protestara, simplemente era silenciado en el marco de la institucionalidad, una que venía la dictadura, una que no consideraba la voz Pehuenche.

Las cosas han cambiado, nuestra legislación sigue privilegiando los intereses económicos sobre las realidades sociales y si bien la energía es necesaria, lo cierto es que hoy no es llegar e inundarlo todo en favor del progreso.

Tampoco se trata de afectar más de 700 hectáreas con medidas de mitigación que consideran caudales ecológicos irreales y cambios en el comportamiento del ecosistema por la intervención humana, se trata de entender que Frontera, Rucalhue y San Carlos solo van a acelerar lo que aparenta ser la inminente muerte de nuestro río fundante.

Como ha sido mi compromiso en materia de educación recuerdo que existen tres centrales gigantes y una de pasada construida al alero de Ralco que pocos conocen, se llama Palmucho y créame, pocos saben de su existencia.

El Río Biobío, que no solo da el nombre a nuestra región, sino que le da la vida al atravesarla desde la Cordillera de Los Andes hasta el Océano Pacífico, hoy vuelve a gritar auxilio, a clamar por sus aguas.

Nuestro corazón, que es el que mantiene con vida a nuestra región está sobre explotado, no es ir contra la producción de energía, no es ir contra modelos económicos, no es pelear sin razón, es un llamado de advertencia, es un grito agónico que exige respeto, no para mí ni para nosotros, sino para esas aguas que nos permiten ser felices en este hermoso pedazo de paraíso.