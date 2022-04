El comienzo

Caían las primeras gotas de una lluvia que se había anunciado toda la tarde.

La plaza de Los Álamos, localidad ubicada en el centro geográfico de Arauco, algo solitaria, levantaba la vista hacia un rincón iluminado con decenas de velas, que encendidas en manos de una centena de personas, esperaban la hora del encuentro, inicio de un comienzo. Parlantes fuertes, minutos antes el incendio de Contulmo, destruía 16 hogares y de paso, lanzaban un ultimátum al Poder Ejecutivo, “solo le damos 48 horas para que nos responda. Le prohibimos que sus abogados concurran a la Corte Suprema, también queremos que los presos políticos mapuches (pareciera que la expresión, “política” no existe en mapudungun), sean trasladados todos a un mismo lugar…”. Todo un desorden y anuncios de caos extendido por todo el territorio. Sin embargo, la luz de la Plaza de Los Álamos no se apagó. Alguien levantó la voz y protestó pero también llamó a la paz. Recordó a un joven, “Moisés”, fallecido en manos de la CAM. El retrato de aquel joven de rostro sencillo, en paz y alegría, era asesinado, sin tener él ni nadie de su entorno, nada que ver con los asuntos de indígenas radicalizados. De pronto, se anuncia al orador siguiente. Es la voz de la Iglesia Católica. Un sacerdote, pronto a ser entronizado como obispo, también está presente. Expresa con palabras sencillas pero profundas, el dolor que embarga “tanto odio y desesperanza que cada día llega a los rostros de los habitantes de esta provincia. ¿Hasta cuándo?, ¿Qué esperar para que todo esto se termine?”. La gente lo escucha embelesada. Una autoridad católica, levantaba la voz, después de tanto silencio. Todo comenzaba, si comenzaba con tal fuerza que, al día siguiente, Chile se confundía con tanta información. Comenzaba a decir basta, a entregar sus ánimos a personas de orden, a pedir en el silencio de muchos, disculpas por haber generado tanta desilusión creando convenciones espurias, odiosas e inútiles, las misma que lograron desviar la atención mientras en la Araucanía y Arauco seguían los incendios y las amenazas de guerra.

¿Es que a Chile había que destruirlo en cualquiera de sus dimensiones, materiales, espirituales, tradicionales, intelectuales, laborales, todo, absolutamente todo? Los trabajadores, que en años recientes era el centro del debate político, con organizaciones poderosas y presentes en el debate público, fueron reemplazados hoy por feministas, indigenistas, conservacionistas, l.g.t.b. k+… ¿qué será de la CUT, quien la presiden, porque el silencio?. Algunos señalan que ahora los trabajadores tienen mucho que perder y la zurda, no le gusta apoyar a quienes se han hecho propietario, tienen sus hijos en las universidades y un buen auto en la puerta. Los mismos que ahora ponen las condiciones en los contratos y no sus empleadores. Hijos de un Chile que por años creció y desarrolló decenas de programas sociales elevando a niveles impensados para América Latina y que la Convención quiere destruir de raíz, hablándole de un país imaginario, repleto de odio.

Sí, Chile, comienza. Sin duda que es verdad, comienza poniéndose de pies. No eran necesaria tantas encuestas para sentirlo así. Bastó que el centro político, generalmente muy perdido, volviera a encontrar el camino del desarrollo y la paz.

Sí, Chile, comienza.