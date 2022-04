Violencia escolar: el desafío del momento

Complejo panorama es el que, sin duda, viven en la actualidad los establecimientos educacionales del país; aunque no todos, desde luego. Dan cuenta de ello, no sólo las constantes amenazas, sino que las brutales agresiones de todo orden de que están siendo objeto tanto niños/as de la enseñanza básica, en unos casos, como adolescentes y jóvenes en la enseñanza media, en otros; donde incluso se han dado hospitalizaciones y hasta trágicos resultados.

Sólo es cosa de sentarse a ver los informativos de la televisión, o de escuchar alguna radioemisora sobre el tema, o de leer ésta, ésa o aquella prensa escrita, para que, de inmediato, el problema asome con toda su crudeza y magnitud, junto a sus reales y duras consecuencias; tratándose, por cierto, de una situación que en sustancia es de carácter multifactorial; es decir, con raigambre en una diversidad de aspectos concurrentes tales como: modelo económico instalado en Chile desde mediados de los años setenta; modelo de sociedad derivado del primero; individualismo, competitividad, exitismo, unilateralidad, materialismo; disfuncionalidad familiar y dilución de roles parentales – hace cuarenta y ocho años ya se hablaba por parte de Mónika Sperr de “los padres domados” en su obra que lleva el mismo título, para explicar la calidad de las relaciones interpersonales y tipos de éstas en los grupos familiares -, falta de límites, abulia y falta de balance entre deberes y derechos; sólo por citar algunos.

Sobre este particular, desde luego, bueno es señalar que los centros de enseñanza – por obvio que parezca – no son (ni pueden ser), pero en modo alguno, espacios que incentiven, favorezcan o acepten manifestación alguna de violencia de ida y vuelta entre los estudiantes, ni entre ninguno de los agentes educativos que concurren y se cruzan en éstas dando forma a las denominadas comunidades escolares. Muy por el contrario. Se trata de ámbitos – atendida su naturaleza intrínseca – orientados directa (para unos, que son los más) o indirectamente (para otros, que son los menos) al desarrollo integral de las personas, sea que se trate de educandos, docentes, asistentes de la educación y padres, apoderados o guardadores. Espacios en los que se entreveran elementos organizacionales y culturales del mundo sistémico (aquello que normativamente es propio del macro, meso y micro sistema escolar) y aquello que experiencialmente es propio del mundo de vida de cada individuo (relacionado con la sub cultura familiar y sus influyentes directos como los amigos y el barrio, por ejemplo), mismos que deben ser considerados al respecto, atendida la necesidad de encontrar explicaciones objetivas en función de una apropiada toma de decisiones.

Dicho lo anterior, entonces – y esto con cargo a la evidencia teórica y empírica existente sobre el tema -, no podemos sino señalar que los establecimientos educativos son espacios, más allá de lo que son sus propios fines institucionales, en los que subsecuentemente terminan por estallar los dolores, desesperanzas, frustraciones y complejos (incluso distorsiones de la realidad) que por distintas razones llevan a cuestas los aprendientes, los cuales, por falta de manejo y sin medir consecuencias, descargan sin piedad sobre sus pares de todos los días.

En este contexto, un rol fundamental es el que les cabe a las coordinaciones o encargadurías de convivencia escolar en los establecimientos educacionales; entidades, al cabo, que no forman parte ni de los equipos directivos, ni de las unidades técnico pedagógicas y bajo cuya mirada e intervenciones están todos los componentes de las comunidades escolares sin excepción. Equipos que deben estar conformados por los comités de convivencia escolar (con representantes de los distintos componentes de las mencionadas comunidades), las duplas psico sociales y los profesores de educación especial (todos coordinados por un docente encargado a tiempo completo) y cuya tarea es la prevención, la contención la reversión horizontal de los conflictos y su derivación, de ser preciso, a los entes especializados que sean necesarios (como centros de salud y tribunales de justicia, entre otros a tener en cuenta).