¿Es realmente un problema?

Cuántas veces nos hemos complicado la vida, por situaciones cotidianas, que se transforman en obstáculos e inconvenientes, que nos roban la felicidad y no nos dejan llevar adelante nuestras actividades…si tú me preguntas ¿Cuántas veces?, yo creo que un montón!!

En la mayoría de ocasiones, en que nos encontramos inmersos en un problema, terminamos dándole una y mil vueltas a “ESO”, lo cual nos pasa precisamente por ver el problema desde dentro y no con perspectiva, todo lo cual nos lleva al final a actuar impulsivamente, es decir, sin pensar o simplemente pensamos y no actuamos, extendiendo la agonía de amargarnos por ese inconveniente, yo creo que innecesariamente.

Ante esa disyuntiva, creo firmemente que las dificultades aparecen en nuestra vida para hacernos crecer, que existen para ser superadas, ya que pueden afectar significativamente nuestra salud mental, generando frustración, enojo y ansiedad, echando por el suelo el necesario equilibrio, para tener un buen día. Por lo mismo, avanza y sé una persona de soluciones, si tomas este camino, vas a crecer, dejándote además de un regalo, una valiosa enseñanza.

También, el no poder saltar ese obstáculo, más frecuentemente de lo que te imaginas, tiene que ver más con nosotros mismos, ya que, sin darnos cuenta, generamos constructos mentales erróneos o barreras que no existen, desmotivándonos hasta la rendición. Pero el camino del éxito, es totalmente opuesto, se trata de dar la batalla, si no cambias ese enfoque, quedarás tirado en el camino, ya que son el verdadero problema, ¡no tu capacidad!

No quiero dejar de lado, otro aspecto igualmente importante, me refiero a la visión pesimista, que nos trae mala energía, impidiéndonos incluso dar el primer paso hacia la solución, arrasando con cualquier arranque constructivo o positivo. Ahí es habitual pensar en “no lo puedo hacer, es muy difícil, todos han fallado, no sé cómo salir de esto”, en fin, si se dan cuenta, todo apunta a desistir.

Finalmente, a ti que has llegado hasta esta parte del texto, quiero regalarte una vacuna de prosa positiva, para que te des cuenta que, en ti está el verdadero poder de superación, de fuerza y de motivación, para salir adelante pese a las dificultades. Lo que pasa es que es mucho más simple pensar en negativo, es menor esfuerzo mental inclusive, por ello, cuando enfrentes esa dificultad, medita en torno a lo siguiente:

Puedes resolver cualquier problema.

Puedes superar cualquier obstáculo.

Las oportunidades están en todas partes.

Lo único que te detiene de triunfar eres tú mismo (a).

Simplemente ¡Tú sí puedes, mi amigo (a)!, Cree en ti y en tus capacidades.

No te rindas, cosas buenas esperan por ti, al otro lado del problema. Tomarlo como algo que te hará crecer es tu decisión y la felicidad que te puede dar la vida, muchas veces depende del color del cristal con que la mires. ¡Que tengas un día maravilloso!