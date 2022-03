Nuevamente Sinaloa: Los Ángeles repleto de sicarios

Una mujer, me llamada desesperada, “¡Don Mario… he pasado frente Liceo Industrial y hay una balacera… Dios mío! balas por todos lados, niños corriendo… Dios mío!… los autos se vuelven…!! don Mario!!!” y se cortó la comunicación. Supuse que dejó celular y se preocupó de su conducción. Minutos después. Me llegaba un WhatsApp…” estoy en mi casa, no quiero salir… debo ir a trabajar pero no puedo…!”. Supuse voz dramática, la balacera en la calle que por tantos años transitaba rumbo a su trabajo, ya no podía ser.

Sicarios, autores de muerte y desolación. “Es que se matan entre ellos”, expresaba un transeúnte asustado algo más retirado del lugar. Oía balazos en la distancia. Su interlocutor respondía, “…al menos que sigan iguales, se sigan matando..”, como si eso lo conformara y por tanto el drama de una ciudad absolutamente desprotegida, nada tuviera que ver son los mutuos asesinatos en medio de una guerra narco que se instaló en Los Ángeles, con la colaboración de muchas autoridades que, politizando todo, resolvieron acusarse mutuamente.

Y aunque a un concejal le duela oírlo, su concejo municipal, sobrepasado asustado sujeto a cinco minutos y nada mas para hablar de esta tierra. Los Ángeles, antaño, prospera, tranquila, feliz. “Es una barbaridad, pero solo pueden hablar 5 minutos. Mas no se autoriza porque tienen que hacer, otros volverse a su trabajo que queda en otra región, vive ahí, el de mas allá, ocupado en sus responsabilidades de oficina… en fin, 5 minutos y nada más, imposible, expresar algo mas completo en tan breve tiempo. Veo que los concejales hacen esfuerzo pero nada” … mientras en las calles, los sicarios, fieles seguidores de Sinaloa, siguen matando jóvenes narcos… ¿Qué ha hecho el director del liceo? Su profesor(a) jefe. ¿Alguien conversará con los padres del niño muerto en la Laguna Esmeralda? ¿Son también narcos y lo ocurrido es parte de la vida de esa “familia”?… o es una madre desesperada que le asesinan a su hijo, como los otros asesinados en estos últimos meses y piden auxilio para que no le sigan matando a sus eventuales otros hijos?

Pero, hubo algo que no se había visto antes. En la gobernación, al menos una reunión. Alcalde, que por fin volvió a la gobernación, carabineros, otros. Salvo la gobernadora, recién llegada, sin actuaciones anteriores, el resto, una suma de autoridades, todas fracasadas en esta guerra de sicarios. No es precisamente una “generación dorada”, pero, al menos se reunieron. La Delegada Presidencial, que no sabe en el lío que se metió, deberá llamar a otras personas, que tengan imaginación creadora. También deben estar los jueces, personajes intocables que son parte del problema, oficinas de guardias privados, ex policías que pueden hablar. En suma, reitero, bien esta reunión, esperemos sea la última, porque ahora hay que actuar. Ya lo dije, estuve a un metro de un sicario que comenzaba a disparar y se contuvo pues el auto del presunto asesinado, arrancó. Lo que escribo lo conozco. Menos fotos para el diario, más compromiso, con la vida de los angelinos.