La presencialidad puesta en duda

Como se están dando las cosas con la variante Ómicron del Corona Virus, parece muy poco probable – por no decir, imposible – un retorno a la presencialidad, según lo dispuesto unilateralmente por el Ministerio de Educación. En este caso, como en otros (tal que debería ser en la práctica), un rol fundamental – y no un remedo de ello – debería corresponderles a las comunidades escolares en virtud de lo que representan en los centros de enseñanza.

Frente a este hecho – para nada menor, desde luego -, refuerza nuestra posición y quehacer de asociación de funcionarios públicos que se ocupa de la defensa de los derechos laborales y fundamentales de sus asociados el hecho de haber visto y escuchado en la televisión abierta a representantes oficiales de los Colegios Particulares Subvencionados de Chile y de la Asociación Nacional de Centros de Padres y Apoderados, toda vez que al exponer sus miradas sobre el tema, lo hicieron de tal forma que no se apreciaron diferencias de fondo con los postulados de la AFDEM en torno a cómo enfrentar la acción educativa en un escenario sanitario tan complejizado como el presente.

Sobre el particular, y al igual que nosotros (la AFDEM Los Ángeles), ambos personeros coincidieron en que – dada la forma cómo está concebido el funcionamiento de nuestro Sistema Escolar (esto al margen de si se tratase de establecimientos educacionales con doble jornada o jornada escolar completa, que es algo completamente distinto) – la presencialidad como modalidad habitual de enseñanza para la concreción del acto educativo en su dimensión áulica, activa o interactiva, es de suyo insustituible, máxime si con ello se salva – o se intenta hacerlo – la brecha de calidad y equidad (cada vez mayor, por desgracia) que separa a los centros educativos del ámbito público respecto de sus iguales en el plano de la educación particular subvencionada. Y ello, no sin antes, como es de entender, dejar meridianamente claro que lo primero y más importante frente a la pandemia que nos ha venido afectando por más de dos años es la salud y la vida de los distintos agentes educativos que convergen en un centro de enseñanza; a la sazón, los aprendientes, los enseñantes, los asistentes de la educación y los padres y apoderados.

Desde luego, no son pocas las razones que nos llevan a suponer que la presencialidad, al menos para el inicio del año escolar 2022, no sería posible; entre otras: (1) los altísimos niveles de contagios actuales que, en sustancia, más que triplican los alcanzados por Chile en los momentos más duros de la pandemia en los años 2020 y 2021; (2) las particulares características de transmisibilidad de esta nueva cepa del Corona Virus, como es la variante Ómicron; (3) el abandono de la trazabilidad por parte de la autoridad sanitaria, qué duda cabe, al dejarla en manos de los ciudadanos con la creación de su “alerta COVID”; (4) la falta de insumos para el testeo diario de la población, según lo han denunciado tanto los alcaldes del país, como los propios funcionarios de la salud; (5) la disposición de más camas críticas para la red integrada del ámbito al estar siendo insuficientes las existentes; (6) el aumento en las hospitalizaciones de menores de edad, mismos que se han visto fuertemente afectados por la variante Ómicron; y (7) el que los centros educacionales hayan permanecido intocados hasta ahora, como si jamás hubiera habido una pandemia COVID haciendo de las suyas entre los chilenos.

Panorama, éste, que – como se puede observar -, junto con limitar las expectativas de los estudiantes y sus familias desde el punto de vista del pleno ejercicio de su derecho a una educación de calidad, complican también los derechos laborales y fundamentales de los docentes, habida consideración de que así como los colegios en general no han sido preparados para una presencialidad conforme las exigencias que le impone una pandemia, tampoco lo están para la instalación temporal de una modalidad sustitutiva de enseñanza, debiendo ser los pedagogos quiénes otra vez tengan que hacerse cargo del total de los costos sociales, económicos, materiales y psicolaborales venidos de ésta.