Funcionario público v/s servidor público

El reciente episodio vivido por el ex canciller o ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, en cuanto a dejar el país para asumir el cargo de Secretario General Iberoamericano me ha llevado a pensar, una vez más, en el rol del servidor público y contraponerlo al de funcionario público, cuya diferencia desde mi punto de vista, es más bien filosófica.

Según se establecía en el DFL 256 de 1953 un funcionario público era “la persona que desempeña un empleo en algún servicio fiscal y que, por lo tanto, se remunera con cargo al Presupuesto de la Nación, a las leyes que lo adicionan o complementen o a presupuestos globales mantenidos con caudales públicos colectados a virtud de ley”, en contrapunto a lo que pienso debe ser un servidor público, que bajo mi definición es “la persona que por vocación ha decidido dedicar su experiencia, inteligencia y esfuerzos físicos al servicio del Bien Común”.

Dicho eso y siguiendo la historia de la Ley, el DFL 256 fue modificado y hoy, el Estatuto Administrativo está amparado en la Ley 18.834 la que claramente establece en su título tercero, artículo 55 desde las letras A hasta la M las obligaciones de los funcionarios, mismas que se pasan por alto generando el descontento de los ciudadanos.

Quienes hemos decidido dedicar nuestra vida al Servicio Público nos encontramos a diario con algunos Funcionarios Públicos que una y otra vez se destacan por su poca o nula vocación e incumplimiento de la función pública, trabajando incluso jornadas menores a las contadas, a veces hasta realizando funciones personales abusando de quienes ejercen la autoridad en los servicios públicos, horas que son pagadas con fondos del erario nacional. La necesidad de generar riqueza para mejores casas, autos, joyas, etc. está burlando toda ética con el país. Todo, en desmedro de la gran mayoría que se entrega como corresponde.

Con dolor observo que hemos creado una sociedad que no empatiza, con poca solidaridad, con oportunidades para algunos. Hemos formado profesionales y servidores para servir, pero que solo sirven a sus propios intereses. Ese es el Chile que hemos creado, ese es el Chile que tenemos y que no me gusta y que proponemos cambiar, uno donde de verdad volvamos a ser una Nación unida.

La diferencia entre un Allamand y un servidor público es simple, mientras el primero abandona el país en medio de una de las peores crisis migratorias para asumir un cargo internacional en medio de vacaciones pagados por los chilenos, el segundo no habría dejado las fronteras botadas ni al pueblo a su destino. El segundo se hubiera quedado, tal como corresponde a una vocación. De eso se trata cuando pongo sobre el tapete de la discusión las diferencias entre uno y otro, si lo quiere de otra forma el segundo tiene corazón, el primero, decida Usted.

Al cierre de este análisis y mientras escucho música junto a la conmemoración de los 10 años de la muerte de Luis Alberto Spinetta para redactar este texto, vienen a mi memoria sus palabras cuando dijo, sin temor que hay que tener fe y esperanza en que “el mañana será mejor”.