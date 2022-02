Anarquismo, conciencia y propiedad

“La propiedad es un robo” vociferaba, repleto de odio, uno de los tantos anarquistas que destruían todo cuanto estaba a su mano en los violentos combates de la Plaza Baquedano en Santiago.

Al día siguiente, la prensa, hacía un resumen de la propiedad pública y particular destruida. Los anarquistas alborozados, en conjunto con sus primos hermanos, los comunistas, sacaban cuenta del éxito obtenido. Había que destruir todo porque la propiedad es un robo.

El anarquismo no es reciente. De partido hay manifestaciones de tal naturaleza en plena Revolución Francesa. Son decenas los actos que se enmarcan en tal doctrina, que según uno de sus principales figuras, el francés, Pierre Proudhon, calificó al anarquismo como aquella doctrina que se expresa “en el final proceso político”.

Este final, proclamado en el conflicto, (el anarquista no conoce de diálogo), es un asunto de cada día. La destrucción y la satisfacción íntima que produce tal hecho, logrado por la horda anarquista, no es más que la manifestación de su doctrina expresada en plenitud. Por ello, están convencidos de que, ¨la pasión destructora, es una pasión creadora”, según otro de sus líderes, Mikhail Bakunin, quien en 1872, proclamó su verdad que alcanzaría vocería universal.

La Universidad Arci, centro de estudio creado por el Partido Comunista, y después cerrado con gran vocinglería laboral, fue un espacio anarquista, quien sabe si el más importante de Santiago. Uno de sus ejecutivos principales, Galo Eidelstein, PC, que ejercía en la Arci y recién nombrado Sub Secretario de Defensa, el segundo hombre de las FFAA del país, fue testigo en 1996, del encuentro antimilitarista organizado en esa universidad, cuya lectura en su convocatoria refleja en toda su extensión el anarquismo: “¡¡Lucha por la disolución de las FFAA, institución improductiva, repugnante y asesina, cuyo único objetivo es el homicidio!! ¡¡NO te inscribas en el servicio militar obligatorio, escuela del crimen!!”. Sus organizadores, que se habían conocido en el MOVILH, comentarían que de ese encuentro surgiría el ROC, Red de Objetores de Conciencia. De esta forma, daban un paso mas en su proceso de objeción, en este caso del servicio militar para ir avanzando en la objeción de la propiedad, objetivo final de la destrucción social.

En la actualidad los propietarios superan seis millones de chilenos cifra realmente espectacular considerando que el uso de dicha propiedad efectivamente es de uno o dos de sus miembros lo que significa que viven en casa de propiedad familiar poco mas de 13 millones de personas. Esta cuestión para los anarquistas, algunos de ellos al interior de la Convención, es un verdadero drama. Por ello, lo propuesto hace un par de semanas, “nueva constitución, fin de la propiedad”, declaración que terminó de echar por tierra alguna credibilidad que les iba quedando.

La propiedad, es una cuestión que cubre la vida física, intelectual, artística y espiritual del ser humano. Ella representa, la más de las veces, el cumplimiento de la voluntad, por tanto, un acto de su vida. Hoy preparan “estallidos” para ocupar, eventuales segundas viviendas. Luego segundas profesiones, segundos trabajos, segundos libros, segundos todos. Los anarquistas sienten que la Convención los respalda. Veremos si lo hace también el pueblo.