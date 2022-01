La naturaleza de las cosas

Todo aquello que perdura es porque se ajusta a la naturaleza de sí mismo.

Esto, que puede ser algo complejo de entender, solo puede ser comprendido porque se es inteligente o porque tiene experiencia en la vida.

En mi caso, es por lo segundo, la experiencia. También descubrí que las cosas sencillas, tienen comprensión natural, es decir, la que entrega la experiencia, lejos de toda ciencia, cerca de cada día.

Todo este enredo partió con una canción surgida en el interior mismo de la Iglesia que hacía mención del, “hombre nuevo”. En ella, había una búsqueda, interpretando a Dios que aparentemente, también lo quería encontrar. Ese “hombre nuevo”, (se refería al género humano), tenía las virtudes que el antiguo ya no tenía, o más delicado aun, no las había tenido nunca. ¿Cuáles eran esas? Misterio. Al compositor de la canción, que debe haber surgido de alguna sacristía social cristiana, en realidad mas social que cristiana, tampoco se interesó por descubrirla. Pudo haber sido compuesta en una época de convulsiones, esas que de vez en cuando se asoman, pero duran poco. Solo se mantienen las canciones.

Una mujer sabia comentaba que, “el niño mejor educado es aquel que, bajo la orientación de los abuelos, los padres, orientan sus primeros años de vida con amor y dedicación”. La respuesta de otra era más definida en esto de, “solo los primeros años”, por cuanto sostenía que, “los hijos eran una enfermedad de nueve meses y una convalecencia para toda la vida”. Bastante práctica. Tenía si, lo lógica de la continuidad, que los buscadores del “hombre nuevo”, la rechazan. No sé cómo se las arreglará con esto del “hombre nuevo”, José Pérez en su campaña de alcalde de Los Ángeles.

El actual presidente electo, Gabriel Boric, es un joven-viejo. Sus 35 años, no tienen relación con sus 10 años de vida pública. Por ello, muchos no les hace peso su juventud. Otros, simplemente lo consideran “muy comprometido” con la realidad actual. Para que hablar de los ácratas que simplemente lo marginan de todo interés público. ¿Qué ocurre? Los que cantaron al “hombre nuevo”, no han seguido. Están mirando. Parece que no es tan nuevo Y si es así, mejor.

Pero, volvamos a la naturaleza de las cosas.

La sociedad humana, una diversidad natural, ha sido motivo de crítica permanente por lo mismo, por ser diversa. ¿Es que no se comparte esto de que la naturaleza, y el ser humano es parte de ella, se pueda manifestar en toda su plenitud? Gabriel Boric, tiene la oportunidad de su vida. Chile se encuentra en muy buenas condiciones futuras, tiene una población que tiene “plata ahorrada”. Los recursos recibidos han sido bien invertidos, millones estudian en los diversos niveles de la educación, los ecologistas están descubriendo que son todos conservadores y no revolucionarios, solo le falta entender que su equipo acoja este principio vital, de la naturaleza de las cosas, cuidar la diversidad social, sin dejar de lado, el principio de igualdad de oportunidades que él y todos nosotros debemos cuidar. ¿Entenderlo? Sí, en su caso, no por la experiencia, sino que deberá ser por su inteligencia.