Ola de calor: ¿qué hacer para evitar efectos adversos en nuestro cuerpo?

Desde hace algunos días, la Dirección Meteorológica de Chile ha estado alertando del pronóstico de altas temperaturas que estarán registrándose en diferentes ciudades del país. Los Ángeles no estará exenta de este fenómeno, del cual ya hemos percibido temperaturas que superan los 34° C.

A consecuencia de ello, surgen algunos problemas para la salud que podrían ser letales en caso de no prevenirlos, como por ejemplo “el golpe de calor”. Cuando se registran temperaturas elevadas existe un grupo de personas susceptibles a sufrir este tipo de eventos, como los adultos mayores, discapacitados, menores de 5 años, personas que padecen enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías, obesidad, alcoholismo) y las que realizan trabajos físicos intensos o deporte al aire libre.

Dentro de los efectos que nuestro cuerpo podríamos sentir a consecuencia de un golpe de calor se encuentran los calambres por pérdida de sales, agotamiento físico acompañado de malestar como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sed intensa, deshidratación, decaimiento, piel caliente y enrojecida, aumento de la temperatura corporal por encima de 40º, inestabilidad al andar, mareos, convulsiones e incluso coma.

¿Qué medidas debemos tomar para protegernos del calor? Evite salir de casa entre las 12 del día y 6 de la tarde, beba más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua; evite comidas copiosas con alto contenido graso; prefiera siempre las frutas y verduras; evite consumir comidas calientes y no abuse de las bebidas alcohólicas; reduzca la actividad física en los horarios de mayor temperatura; use ropa holgada, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares; mantenga los alimentos en el refrigerador y vigile siempre las medidas higiénicas de conservación. Asimismo, es muy importante considerar que cuando estacione su auto no deje en el interior a niños ni ancianos con las ventanillas cerradas. Ayude a las personas que puedan estar en mayor riesgo de sufrir los efectos del calor.

El próximo domingo 19 de diciembre, se llevará a cabo la segunda vuelta electoral presidencial y es muy importante que aplique estas medidas preventivas cuando acuda a sus centros de votación.

Algo importante a considerar: tome conciencia del cuidado del agua en nuestra ciudad y no contaminarla ya que, prácticamente, son las venas de nuestro planeta; considere reforestar su entorno puesto que existen registros de toma de temperatura en avenidas sin árboles versus avenidas con árboles, pudiendo registrarse una diferencia de hasta 15° C.

(*) Nancy Andrea Díaz Romero

Licenciada de Enfermería.

Magister en Docencia en Educación Superior.

Docente Universidad de Concepción.

Miembro del Colegio de Enfermeras de Chile.