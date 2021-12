Canoterapia: una mirada de amor y respeto en el proceso de rehabilitación

Durante el último tiempo debido a la realidad mundial a raíz de la pandemia por Sars Cov-2 y la emergencia sanitaria que hemos vivido, he reflexionado mucho sobre la importancia de la flora y fauna en nuestro día a día y lo crucial que es para nuestra salud considerarla, respetarla y hacerla parte de ella, ya que, forma parte importante de aquella, gracias a esta reflexión es que me remonto a la época de nuestros antepasados en donde logro evidenciar que durante gran parte de nuestro desarrollo como sociedad los animales, principalmente los perros, han jugado un rol preponderante y consistente, no por nada se consideran los mejores amigos del hombre. De esta manera y gracias a este rol ellos hoy en día pueden y han logrado desempeñarse en diferentes áreas siendo una de ellas los procesos terapéuticos y de rehabilitación de las personas, utilizada en todas las etapas del ciclo vital, es decir desde niños a personas de la tercera o cuarta edad, cumpliendo los diferentes objetivos trazados por el respectivo profesional de salud, siendo la terapia con animales, en este caso perros, una técnica de rehabilitación diferente y motivante para muchos.

Hoy en día en nuestra Universidad Santo Tomás sede Los Ángeles tenemos designado un espacio principalmente enfocado a desarrollar las bases de esta linda y novedosa técnica de rehabilitación en la carrera de Terapia Ocupacional, como escuela consideramos importante y relevante tanto en el proceso de rehabilitación de nuestros usuarios como también en el aprendizaje de nuestros estudiantes poder adquirir diferentes herramientas y conocimientos que puedan facilitar el desarrollo de nuevas posibilidades de inclusión en la sociedad, sabemos que cada ser humano es un ente único en el mundo con intereses, características y necesidades personales que lo diferencian de sus pares, por lo mismo creemos que en la actualidad es importante desarrollar diferentes técnicas que nos permitan abordar las necesidades de nuestros usuarios.

Por lo mismo la participación que tiene el perro de terapia en las distintas sesiones ya sean individuales o grupales, parten por establecer un vínculo terapéutico, favoreciendo la motivación, participación y adherencia al tratamiento, no solo con el usuario si no también con su familia. A modo personal he visto mayor tolerancia del usuario al esfuerzo, permaneciendo toda la sesión conectado a las diferentes actividades que son presentadas y además logra un mayor ajuste conductual al momento de desarrollar la sesión, facilitando de esta manera el aprendizaje. Finalmente es importante destacar que el trabajo con perros de terapia es sumamente benéfico en diversos aspectos como los son físicos, sociales, cognitivos y emocionales de las personas, siendo este el principal agente facilitador del tratamiento, lo que nos otorga la virtud de poder utilizarlo en diferentes áreas de la terapia y rehabilitación con grandes y esperanzadores resultados.