La bicicleta: un aliado para el planeta

Como cada 24 de octubre, este domingo se conmemora el Día Internacional del Cambio Climático, fecha que nos insta a buscar soluciones e iniciativas para minimizar las consecuencias gravísimas que tiene para el planeta. Llevamos años enfrentándonos a este tema y hasta la propia reina Isabel dijo hace algunos días que la falta de acción para abordar la crisis climática es “irritante”.

Implementar iniciativas para generar conciencia en las personas es una de las acciones que más nos puede ayudar porque está en todos los seres humanos ser un aporte real frente a este tema.

Desde nuestra vereda podemos contribuir e incentivar a que cada vez sean más las personas que utilicen medios de transportes sustentables, para eso, la bicicleta es un gran aliado. Es que este es un medio de transporte verde, amigable con el entorno y que no libera gases de efecto invernadero. Incluso por cada tonelada emitida de CO2 se debiesen plantar siete árboles aproximadamente para que el planeta no sufra los daños que ocasiona esta emisión. Solo desde enero hasta septiembre los usuarios de Bike Santiago han ahorrado más de 50 toneladas.

Su uso es una medida personal, económica y que tiene un impacto positivo. Comenzar a utilizar este tipo de transporte solo tiene beneficios para las personas y las ciudades. Actualmente, en Chile existen 1.963 kilómetros de ciclovías. Aunque para algunos pueden no ser suficientes, aprovechemos estos espacios y hagamos que esta acción individual se convierta en un acto colectivo. Que las futuras generaciones se sientan parte de la cultura del ciclismo y de la movilidad sostenible. Actuemos ahora porque la crisis climática lo pide incansablemente.

Alex Ferreira

Country manager de Tembici Chile