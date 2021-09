Este domingo 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente. Es una jornada para destacar el drama tras esta situación: las adolescentes embarazadas tienen mayor morbimortalidad durante el embarazo/parto/puerperio, más deserción escolar, menor escolaridad total y menor empleabilidad. En hijos de madres adolescentes se ha observado mayor frecuencia de consumo de alcohol y drogas, más frecuencia de negligencia en el cuidado, abuso físico y retardo en el desarrollo físico y emocional.

Nuestra labor como Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de la Adolescencia es trabajar para que nuestras niñas tengan una vida sana y feliz. Eso implica garantizar la igualdad en la oportunidad de acceso a la información/educación sexual y a los anticonceptivos para evitar el embarazo juvenil. Sabemos que actualmente la oportunidad de acceso es desigual, perjudicando a los adolescentes de menor nivel socioeconómico.

La elección del método anticonceptivo debe ser hecha por el usuario (en este caso la adolescente), basada en información de efectividad, efectos secundarios y correcta utilización de este, y no basada en el costo o el acceso.

También es importante eliminar otras barreras en el acceso, además de la económica: educación de padres, adolescentes y proveedores, entendiendo el principio de autonomía progresiva y la posibilidad de entregar anticoncepción a menores desde los 14 años sin autorización del tutor. También entendiendo que las adolescentes no tienen contraindicación de ningún método exclusivamente por su edad. Las contraindicaciones son las mismas que se aplican a las adultas, detalladas en documentos distribuidos por la OMS o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En ese sentido, valoramos el proyecto de ley liderado por la senadora Carolina Goic sobre prevención y no discriminación en el embarazo adolescente, justamente para disminuir no solo la tasa sino también las repercusiones cuando esto sucede.