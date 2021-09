¡Brindo por un Chile Seguro en Fiestas Patrias!

Nos acercamos a celebrar las Fiestas Patrias, fecha que reúne a la familia y amigos, esto no tendría nada de particular, pero aún estamos frente a una situación sanitaria no resuelta. Si bien se ha podido controlar gracias a la vacunación masiva, no debemos olvidar que esto no nos protege del contagio, sino de enfermarnos gravemente y morir, sin dejar de mencionar que existen grupos como los niños que aún no están vacunados, por esta razón tan importante que nos preocupemos de la prevención y el autocuidado.

¿Cómo podemos hacerlo?

Lavando nuestras manos o usando alcohol gel, importante al llegar al hogar, después de hacer nuestras compras.

El uso correcto de la mascarilla: cubriendo boca y nariz. Además, no debemos guardarlas los bolsillos. Si son desechables hay que eliminarlas tomándolas desde los elásticos. En caso de que no sean desechables la recomendación es disponer de una bolsa plástica para guardarlas.

No dejar las compras para último momento, así se pueden evitar las aglomeraciones.

Las reuniones familiares idealmente realizarlas en patios o lugares al aire libre, mantenga la distancia, cumpla con el aforo permitido, de máximo de 40 personas con pase de movilidad en fase 4.

No comparta utensilios o vasos, no utilice platos comunes, prefiera porciones individuales.

En caso que algún participante de la reunión presente síntomas, debe tomarse lo antes posible PCR y hacer cuarentena hasta saber su resultado y el resto de los participantes debe tener un gesto de amor y tomar medidas preventiva, como evitar visitar a familiares o amigos en los siguientes días hasta saber el resultado de la PCR.

Por último no debemos olvidar otras medidas que evitarán asistir a los centros de salud:

Si va a beber NO maneje, no exponga su vida, la de su familia y la de lo demás.

Disfrute las delicias que nos entregan estas fiestas, pero con mesura, evite transgresiones alimentarias, tenga un buen recuerdo de este 18 de septiembre 2021.

Si cumplimos con las medidas de prevención podremos evitar elevar las cifras y ayudar en el control de esta pandemia y bailar un próximo pie de cueca.

Recuerde que la responsabilidad es individual y lo más eficiente para prevenir contagios es el autocuidado.

¡ Felices Fiestas Patrias!