Niñas, ciencia y educación híbrida

Esta pandemia ha estresado a las comunidades educativas, qué duda cabe, al reducir la sala de clases a frías interacciones por zoom. Mientras buscamos cómo compensar este impacto en los afectos, no podemos dejar pasar la ventana para imaginar y comenzar a experimentar una nueva educación. No me refiero sólo a la sala de clases, sino que también al trabajo de ONGs, juguetes educativos, y cuidadores y familiares en la cotidianeidad del hogar.

Todos nosotros tenemos la tarea de explorar a fondo qué potencial tiene la educación online. Sabemos que la educación híbrida ha llegado para quedarse, pero es un ejercicio en curso el descubrir cómo el potencial online complementa al presencial, y viceversa. También, repensar qué valores podemos incorporar o reforzar, para subrayar nuestra naturaleza de ciudadanos partícipes y personas amorosas y empáticas – aludiendo al profesor Maturana que ya echamos de menos.

Conforme nos adentramos en esta búsqueda, se presenta la oportunidad de hacerlo de acuerdo a los valores de estos tiempos. En concreto, adentrarnos a la educación híbrida de manera inclusiva, diseñando modelos que incorporen y celebren distintas identidades y necesidades. En particular, se nos presenta una oportunidad única para -esta vez sí, ahora sí que sí – considerar a las niñas y mujeres al momento de diseñar experiencias tecnológicas.

También, luego de casi 2 años en pandemia, se hace evidente la necesidad de subrayar competencias en pensamiento lógico y científico aplicados a la vida diaria. Probablemente cada lector haya visto personas con la mascarilla sin cubrir nariz, y a otros siguiendo manías obsesivas poco eficaces en detener al virus: más que nunca se ha hecho evidente lo importante que es poder actuar desde la ciencia en nuestra vida diaria. Se gradúen o no de bioquímicas, la ciencia es y será importante en la vida de las niñas.

Te invito a ser parte de esta re-creación de la educación, desde cual sea el rol que ocupas en la sociedad. Te invito a participar incluyendo y relevando el potencial de quienes no han sido considerados en las grandes revoluciones educativas, como las niñas. También, te invito a redescubrir la ciencia para tu vida: a entender el mar, el viento, el vuelo…y también los virus.