“Los Nadie” de Galeano escribirán una historia descentralizadora para Chile

La ecuación es simple y su resultado queda claro al usar como variables de la operación al Estallido Social y al nombramiento de una mujer mapuche como presidenta de los constituyentes, sin duda alguna, el resultado o la suma de todas las partes es que Chile cambió.

Dado el inicio del Proceso Constituyente vengo a felicitar la elección de Elisa Loncón Antileo al mando de un hito de nuestra historia, la redacción de una propuesta de Carta Magna que los chilenos deberemos aprobar o rechazar en un futuro plebiscito, tal como ocurrió con la Constitución del 80, pero esta vez con transparencia y en un gobierno democrático.

La historia de las constituciones en Chile da cuenta de promesas realizadas (para la del 25 y la del 80) donde se pensó y habló en torno a la necesaria descentralización, una demanda que si quiere, lleva más de 100 años, un grito de autonomía que hoy comienza a tomar certeza y que se vuelve real y se encarna, en este origen, en la figura de los gobernadores/as regionales.

Las palabras de Loncón tras su nombramiento a la cabeza de los constituyentes son esperanzadoras para los gobiernos locales y para garantizar la participación de todos esos que Eduardo Galeano llama “Los Nadie” y pese a que la partida ha sido difícil, lo cierto es que ya estamos en marcha y Chile, realmente cambió.

No me quiero detener en los problemas que ha tenido la Convención Constituyente para comenzar a sesionar, menos en las marchas ni en el actuar de Carabineros para detener todo tipo de manifestaciones, pues queda claro con estos hechos que aún existen poderes en la sombra que intentan frenar el avance democrático de mi amado Chile.

No me queda claro que se trate de una refundación, pero sé que ya no somos los mismos y por eso mi fe en estos 155 ciudadanos/as, sobre todo en el tema de la descentralización.

A diferencia de la constituciones pasadas, esta es la primera vez que los chilenos tenemos la opción de una Constitución redactada por representantes elegidos en las urnas y 100% legítimos y que representan todos los intereses del territorio.

Otro punto para dar fortaleza a mi fe es la presión de las fuerzas políticas regionales, desde universidades hasta pensadores, pasando por representantes del mundo económico, cultural y social han dado cuenta de la necesidad de contar con un Estado que de poder y autonomía las regiones. El nivel de ellas dependerá de la discusión que se de entre los constituyentes, pero está claro que a diferencia de la CPE del 25 y la del 80 la promesa de la descentralización no puede quedar en eso, se debe convertir en una realidad.

Hoy como vicepresidente de la Asociación de Municipios de Biobío he firmado el saludo de los alcaldes de nuestra región a los 155 constituyentes representados en Elisa Loncón Antileo recordándoles su representatividad territorial y señalando que los líderes político-administrativo de las 345 comunas de Chile, estamos confiados en que aumentarán nuestras atribuciones y autonomía en los temas que tengan que ver con nuestros territorios, pues con esas facultades podremos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y la sumas de ello dará como resultado un Chile mejor y más sano.