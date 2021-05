¡Hágase la democracia!

Este fin de semana celebraremos los comicios más importantes de nuestra historia democrática, ya que, definiremos nuestro futuro como nunca antes se nos había permitido: abierta y democráticamente, con estándares de paridad de género e inclusión de nuestros pueblos ancestrales. ¡Wow!… sí que es un gran paso, que incluso para algunas personas parece excesivo, inaceptable e incluso el “fin” pero tan solo intentarlo dice mucho de la vocación democrática del pueblo de Chile.

Pero no basta con intentarlo, es necesario conquistar este proceso y terminarlo bien, con una Constitución que responda a la necesidad de justicia que la ciudadanía clama no solo en las calles, sino también en el difícil día a día. Y no es que seamos inconformistas, malagradecidos o ilusos, como unos pocos vociferan con el afán de desprestigiar y esparcir el miedo que ellos mismos sienten por las razones que cada lector o lectora podrán intuir.

Construir un mejor futuro es la tarea principal que tenemos en estas elecciones y para ello es vital asistir a las urnas conscientes de que en nuestro voto radica un pedacito del futuro de nuestro Chile. Por esta profunda razón, es necesario informarnos y votar por quienes creamos que tienen una real disposición a conducirnos en la altísima tarea que se avecina.

Diversas son las razones que conducen a una persona a votar por una u otra opción y no siempre está disponible la información que cada quien requiere para decidir, pero en esta ocasión tenemos mucha información disponible sobre el amplio abanico de candidatos y candidatas con sus respectivas propuestas e “historial político”. Tan solo basta con dedicar un rato consultando en Google y podremos nutrirnos lo suficiente como para determinar nuestras preferencias, pero lo importante es tener este trabajo resuelto antes de salir de nuestro hogar en dirección al centro de votación.

No hay excusa para aquellas personas que pudiendo participar, voluntariamente, se restasen de este proceso, porque ni siquiera su propio descontento va a quedar plasmado, como sí quedaría mediante el voto nulo.

Si puedes, asiste, sé consciente y participa de la que probablemente será la elección más importante de tu vida. Ve y entrega tu pequeño aporte para nuestro futuro, pues, en la democracia, el poder se emana de la ciudadanía, de nosotros, el pueblo, y en esta ocasión, somos protagonistas estelares de nuestra propia obra…Construir un Chile más justo, más ecológico, más respetuoso de sí mismo y por sobre todo más consciente, un país del cual estemos felices de legar a las generaciones que vendrán en el mañana.

Este sábado y domingo para la posteridad ¡hágase la democracia!