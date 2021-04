Renta 2021, el complejo escenario

Cada año, durante el mes de abril, en nuestro país se realiza la operación renta, proceso en el cual los contribuyentes, tanto de primera como de segunda categoría, deben presentar su declaración de impuestos anuales. Este año, debido al contexto de pandemia, se agrega un factor que lo hace particularmente difícil, considerando además que la autoridad sanitaria ha declarado a la actividad desarrollada por los contadores como no esencial, quedando restringidos en sus desplazamientos y, en consecuencia, impedidos de asesorar adecuadamente a sus clientes y público en general.

El tema tributario es complejo, requiere de conocimientos técnicos, luego la asesoría de profesionales se hace imprescindible. Se agrega a esto que nos enfrentamos a un contexto de cambios tributarios importantes. Por esta y otras razones, es que el Colegio de Contadores de Chile ha emitido una declaración pública, donde solicita a la autoridad gubernamental el aplazamiento de la operación renta 2021.

El Colegio basa su solicitud en una encuesta aplicada a sus asociados de la que se pueden destacar algunos puntos conflictivos, como ellos califican. Por ejemplo, el 90 % de los encuestados indica que el sistema tributario chileno se ha complejizado y no cumple los objetivos de modernización tributaria, solo un 12% evalúa positivamente, en términos de simplicidad, el régimen tributario para Pymes, sistema que aplica más del 90% de los contribuyentes, un 56% manifiesta que SII cambió a su arbitrario el régimen tributario elegido por el contribuyente, situación calificada de grave desde el punto de vista de los derechos del contribuyente y posteriores consecuencias que acarrearía este hecho y un 92% de los profesionales encuestados estima que los procesos de declaraciones juradas y renta deben ser postergados, así como liberar del cobro de multas e intereses. El Colegio concluye que: “De persistir la autoridad en la no postergación de la Operación Renta 2021, los Contadores en las condiciones actuales no se hacen responsables de sus impredecibles resultados”.

La situación es compleja. En las condiciones actuales muchos no podrán pagar sus impuestos, ya sea debido a problemas de caja o por no poder realizar sus actividades comerciales con normalidad desde hace prácticamente un año. En algunos casos, tampoco han accedido a las ayudas gubernamentales, se suman las restricciones de movilidad para los asesores y contribuyentes, y los problemas tecnológicos e informativos. A juicio del Colegio de Contadores, ante la debilidad del SII para entregar herramientas confiables que den sustento al proceso, se hace necesario postergar las Declaraciones Juradas y Operación Renta 2021.