Inscripción de Constituyentes, muchas expectativas y poco realismo

El proceso de inscripción de candidaturas a constituyentes, próximo a terminar, involucra una oportunidad histórica de poder ser actor en este proceso de construir una nueva constitución para nuestro país en democracia, sin duda, es una aspiración muy sentida, especialmente desde octubre de 2019, transformándose en una aspiración prioritaria para el país y donde están cifradas las esperanzas para generar condiciones de desarrollo más equitativas, dignas y con visión de futuro.

No obstante lo anterior, la tremenda expectación e interés que ha causado este proceso y que debiera tenernos a todos esperanzados y contentos; a mí como ciudadano preocupado de lo que pasa en nuestro país y de su futuro, me tiene muy preocupado, la razón es de fondo, nos estamos jugando algo tan importante como es el redactar y aprobar una nueva constitución que fije las reglas y parámetros para el desarrollo económico, social, cultural, ambiental y convivencia armónica de los chilenos durante las próximas décadas, y percibo en este proceso un voluntarismo individual y/o de grupos, una falta de dialogo y tolerancia, que para el objetivo de cambiar la constitución, lamentablemente no nos sirve.

En esto la razón es simple, existe en nuestro país un grupo de partidos políticos de derecha y un poder económico que no quiere y no les convienen los cambios, a ellos les interesa mantener el modelo de desarrollo económico y para poder obstruirlo, tal como se divulgó públicamente, meses atrás por el ex ministro y ex senador Pablo Longuera mediante video, les basta con que saquen un tercio de los constituyentes.

Este interés desmesurado por participar como candidatos, la falta de dialogo y acuerdos entre los partidos de oposición en su conjunto y con los independientes, está generando una tremenda cantidad de candidatos y candidatas inscritos, lo que implicará tal dispersión de votos que entregaremos en bandeja la posibilidad de que la derecha política hoy con un gobierno desgatado, esperando que termine pronto su periodo, saque el tercio de constituyentes que esperan.

Esperaba mayor capacidad de dialogo y de acuerdo en bien del futuro de Chile y no de los intereses partidarios o particulares de los partidos, movimientos, gremios e independientes, cada uno por su lado. La Unión Constituyente, un grupo de parlamentarios e independientes han estado haciendo notables esfuerzos para lograr ir en unidad, lamentablemente, lo que hasta ahora se sabe es que no se han incorporado a este dialogo todos los actores y que finalmente no tendremos lista única, tampoco dos, sino una gran cantidad y con ello, sepultadas las posibilidades de obtener los dos tercios, ojalá esté equivocado.