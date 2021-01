Las emociones que deja el 2020

Cuando hablamos de emociones, debemos contextualizar que una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación (Fernández-Abascal y Palmero, 1999).

Sin lugar a dudas, el año que se fue, ha dejado un legado difícil de olvidar, resabios del estallido social, pandemia por coronavirus, retiro de fondos de las AFP, desempleo, cambios en las rutinas de vida, partida inesperada de seres queridos, en fin…la lista podría ser interminable, pero para ponerlo en sencillo, ha sido una gran montaña rusa plagada de emociones, a veces buenas y a veces malas.

Insertos en el contexto pandémico nacional y mundial, no se debe desconocer que los protocolos de la salud, han impactado profundamente en el manejo emocional de las personas, muchos de lo cual, tiene que ver por ejemplo con la pérdida de un ser querido, que deja en nosotros, un rastro profundo y poco agradable, impactando en la emoción por no haberse podido despedir, no haberle dicho tantas cosas, no haber vivido proyectos o la culpa de un contagio evitable, entre otros sucesos, que generan emociones contenidas y desbordes en ese sentido, que nos traen problemas y cargas, para las que no siempre estamos preparados, siendo habitual escuchar frases como “no pude verla para despedirme”, “el cajón estaba sellado”, “fue todo tan rápido” o “porque no me cuide, sino aún estaría con nosotros”.

Es así entonces que el año 2020, se recordará por las emociones fuertes, que nos obligó vivir y con sensaciones de miedo, angustia, rabia, esperanza, pasión, alegría, incertidumbre, terror en fin, un costo emocional altísimo y a veces muy caro de pagar, dictando la forma en que el carro de la montaña rusa que señalé al principio, ande bien o no, originando cambios y sucesos que marcarán para siempre.

Es aquí donde me quiero detener, para comentarles cómo podemos aprender a regular nuestras emociones, escribiendo con mejor letra, el contenido de este 2021, siendo una de las herramientas más poderosas para ello, la aplicación de la inteligencia emocional, que nos aporta un conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada. Dichas habilidades de control emocional, pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana, pudiendo destacarse para su uso, las siguientes:

Percepción, evaluación y expresión de emociones. Esta habilidad se refiere al grado en que las personas son capaces de identificar sus emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que ellas conllevan. Además, implica la capacidad para expresar adecuadamente los sentimientos y las necesidades asociadas a los mismos en el momento oportuno y del modo correcto.

Asimilación o facilitación emocional. Implica la capacidad para tener en cuenta los sentimientos cuando realizamos un proceso de toma de decisiones. Las emociones sirven para modelar y mejorar el pensamiento al dirigir nuestra atención hacia la información significativa, pueden facilitar el cambio de perspectiva y la consideración de nuevos puntos de vista.

Comprensión y análisis de las emociones. Implica saber etiquetar las emociones y reconocer en qué categoría se agrupan los sentimientos. Así como conocer las causas que las generan y las consecuencias futuras de nuestras acciones.

Regulación emocional. Supone la regulación consciente de las emociones. Incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos. Además, abarcaría la habilidad para regular las emociones moderando las negativas e intensificando las positivas sin reprimir ni exagerar la información que comunican.

Entendiéndolo así entonces, es de esperar que este nuevo año, sea más benévolo con nosotros, pero también ello dependerá en gran medida del manejo de nuestras emociones, conductas y actividades, a fin de sembrar en esperanza este ciclo a vivir. Que tengan un maravilloso 2021.