Levantemos la mirada

Corría febrero de este año cuando la gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio de Chile F.G.N. (CNC), Bernardita Silva, daba como de costumbre algunas declaraciones a los medios nacionales, esta vez en relación al crecimiento del comercio electrónico.

La CNC es una voz indiscutida en estas materias, al igual que la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Con ambas entidades gremiales, nuestra Asociación Gremial tiene una larga historia de integración y de trabajo. De hecho, estamos federados a la Cámara Nacional, razón más que suficiente para ver venir, de algún modo, la realidad a la que nos enfrentamos hoy casi brutalmente. Sin embargo, lo que ni nosotros ni la CNC sabíamos era que después de marzo todo sería diferente para todos.

En esa fecha, se proyectaba que las ventas en línea llegarían al 7 por ciento de las ventas del comercio nacional este 2020, mientras que –con posterioridad- reportes de la Cámara de Comercio de Santiago indicarían que el comercio electrónico se triplicó en plena crisis sanitaria ayudado por la caída acelerada de las ventas en las tiendas presenciales. De este modo, el ecommerce incrementó sus ventas en un 150% en abril de este año, comparado igual mes de 2019. Habrá que esperar para conocer las cifras de diciembre.

Esta nueva realidad viene a impactar directamente a cientos de pequeños comerciantes que tal vez consideraban tenían muchos años por delante para adaptarse y transformarse digitalmente; o bien, miraban este tema con tal distancia y reticencia que jamás pensaron en acercarse a esta forma de vender. Es realmente crudo ver que muchos quedaron con stock y mercadería en sus bodegas y hoy no existe modo de venderlas si su rubro no es esencial.

Durante este año, nuestra Asociación no detuvo su marcha. A lo largo del 2020 trabajamos una intensa agenda de workshop o talleres orientados al marketing digital, al comercio electrónico y la logística de despacho, entre otros. Tuvimos interesantes jornadas, con reconocidos expositores, que fueron convocadas a través de nuestras redes sociales, en las que alojamos los distintos contenidos abordados gracias al aporte del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Biobío y su línea PAEI (Programa Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación).

Sin duda, nos motivó el hecho de saber que resistirse puede ser morir de aquí a un tiempo más y que, no adaptarse a las nuevas formas de llegar a los clientes, o no estar donde ellos buscan, significará para muchos rubros no estar en el mapa. Simplemente es así.

Por eso, cuando ya estamos de cara al 2021, los invito a preguntarse ¿Estoy preparado para enfrentar otra pandemia?, ¿Puedo vender si sigue esta cuarentena?, ¿Puedo transformar este acontecer en una oportunidad para mí y mi negocio? ¿Puedo subsistir solo, sin pertenecer a un gremio?

Sinceramente, creemos que debemos tomar aliento y meditar concienzudamente una respuesta, porque aunque las circunstancias cambien rápida y favorablemente desde el punto de vista sanitario, tendremos un consumidor cada vez más habituado a comprar por internet y a recibir sus productos en la comodidad de su casa. Muchos ya se han hecho expertos en las distintas plataformas y se han acostumbrados a utilizar los diversos medios de pago.

Por eso, nuestra Asociación Gremial te invita a integrarte a participar activamente como socio. Tendrás la oportunidad de ser artífice de tu gestión en línea. Podrás aprender a conocer mejor tus redes sociales como también obtener de ellas lo mejor para tu negocio, entre otros beneficios.

Ahora, cuando por fin se aleja un año tan complejo como el 2020, proyectemos y decretemos para nosotros un año 2021 distinto. Es hora de levantar la mirada y escuchar las voces a nuestro alrededor. Miremos nuestros negocios desde arriba y exploremos nuevas opciones.